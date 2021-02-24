كيكة الموز السريعة في الخلاط في عشر دقائق من المنزل خطوة بخطوة

تتميز جميع العائلات المصرية بحبها للكيك واعتباره شئ اساسي لا يمكن الإستغناء عنه في جميع الأوقات في الصباح بالرغم من كون الكيك شئ تقليدي إلا أن الأمهات تقوم بالإبداع في تشكيل الكيك حيث تقوم بإدخال مكونات مختلفة للحصول على نكهات مختلفة وتتداول طريقة تحضير كيك الموز على برامج الطهي للحصول على نكهة الموز الشهية التي يُقبل عليها الأطفال ونقدم لكم الطريقة وكافة تفاصيل التحضير من خلال هذا المقال المقدم لكم من موقعك ثقفني.

طريقة عمل كيك الموز الشهي

الموز من الفاكهة التي يعشقها الجميع من الأطفال والكبار حيث يتميز بمذاق خاص به دون عن أنواع الفواكه الأخري لذلك تقوم الكثير من الأمهات بإدخال الموز في الحلويات والمعجنات وغيرهم مثل الجيلي بالموز وتزيين الكيك وكذلك يدخل في تحضير الكيك أيضاً ما يسمى كيك الموز المميز بالشكل المميز على سطح الكيك يوجد الموز بشكل منسق، من الممكن تشكيله حسب زوق كل شخص بعيداً عن ذلك فإن ظهور كيك الموز جعل مذاق الكيك العادي يختلف كلياً عن الأنواع الأخرى حتى أن بعض الأمهات تقوم بتحضير الكيك بالموز كوجبة للأطفال أثناء اليوم الدراسي ويمكن أن يحل كيك الموز في أعياد الميلاد أصناف جديدة بعيدة عن التقليد ونقدم لكم طريقة التحضير من خلال هذا المقال.

مكونات كيك الموز :

كوبان ونصف فقط من الدقيق.

ثلاث بيضات صغيرة.

كوب واحد من الزيت النباتي.

كيس من البيكنج باودر.

كيس من الفانيليا.

كوب واحد من الحليب.

اثنين من أصابع الموز الطازج.

كوب واحد سكر بودرة.

تجهيز الفرن أولاً على درجة حرارة 180 درجة حرارية. ثم نبدأ بتجهيز المكونات عن طريق إخفاق البيض في وعاء كبير ونقوم بسكب جميع المكونات السائلة على البيض بعد الإخفاق من مكونات الحليب والزيت نضع مسحوق الفانيليا والبيكنج باودر. نقوم بإضافة الدقيق ويفضل أن يكون الدقيق من الأنواع الخاصة بالمعجنات ونقوم بعجن المكونات باليدين بطريقة سريعة حتى يصبح خليط الكيك ناعم وكريمي من الممكن استخدام الملعقة الخشبية أيضاً. ثم نترك العجينة ونقوم بوضع الموز في الخلاط مع نصف كوب من الماء للحصول على مزيج متماسك نقوم بوضع الموز أسفل الصينية. ثم نسكب خليط الكيك فوق الموز وتقطيع حلقات دائرية في الأعلى. ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 وتستمر فترة النضج ما يقارب من خمسة وثلاثون دقيقة وعند التأكيد من نضج الكيك. نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونتركها تبرد ثم نقوم بتقطيع الكيك للتقديم.

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طريقة تحضير كيك الموز