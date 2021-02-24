طريقة عمل الهريسة اللذيذة في عشر دقائق من المنزل بمكونات اقتصادية

يشتهر المطبخ السوري بأكثر المطابخ إحترافاً بين جميع دول العالم العربي وبالأخص في تحضير الحلويات فمعظم الحلويات الموجودة في دول الوطن العربي حالياً ترجع أصولها إلي سوريا والتي يتم تداولها عن طريق السفر والسياحة ومن الحلويات الموجودة في جميع البلاد هي الهريسة ولكن لكل شخص طريقة خاصة به ويتسائل الكثير عن طريقة الهريسة السورية باعتبارها مشهورة بينهم، الهريسة هي الحلويات المشابهة للبسبوسة من ناحية أصناف الحلويات وكذلك تتشابه في المكونات عند التحضير وقد تختلف طريقة تحضير البسبوسة من دولة لأخرى حسب ثقافة كل دولة في إعداد الحلويات أو الوجبات وتبرز الدول الشامية مثل سوريا كأحد أفضل الدول التي تهتم بالمطبخ وتبدع في تحضير الوجبات، لذلك نقدم لكم الطريقة من خلال هذا المقال المقدم من موقع ثقفني.

طريقة عمل الهريسة السورية

تختلف طريقة إعداد الحلويات من شخص لآخر فكل شخص يحاول وضع لمسة إبداعية لتبدو مختلفة ومن أشهر الحلويات التي رغم كونها قديمة إلا أنها يتم البحث عنها باستمرار هي حلويات الهريسة السورية التي انتقلت إلينا من بلاد الشام وأصبح الجميع يتخذ تلك الطريقة كطريقة تحضير أساسية نظراً للجودة في التحضير كما أنها إقتصادية من ناحية تكلفة المكونات فجميع المكونات التي تحتاجها الأمهات للهريسة متوفرة في جميع المنازل بدلاً من شرائها من الخارج والتي يرتفع ثمن الحلويات في المحلات مقارنةً بالمنزل وبطبيعة الحال نبحث دائماً عن المصلحة الخاصة في التوفير والأفضل لنا حيث يشرف الشخص على طريقة التحضير المنزلية بأمان دون تلوث أو ما شابه وللحصول على طريقة التحضير يمكنك الحصول على الطريقة، حتى أن معظم الوجبات التي انتقلت إلينا من بلاد الشام اكتسبت شهرة كبيرة في الوطن العربي حيث دائماً ما نريد تجربة كل جديد ويتسائل الكثير من الأمهات عن طريقة تحضير الهريسة السورية لشهرتها الكبيرة التي تتميز بالمذاق المختلف عن الطريقة التقليدية ونقدمها لكم بالخطوات من خلال هذا المقال.

مكونات الهريسة السورية:

نصف كأس واحد من جوز الهند.

كأسين ونصف من الدقيق خشن الملمس.

نصف كأس من الزبدة.

كأس واحد من المكسرات المختلفة حسب تفضيلك.

كأس واحد من السكر.

كأس واحد من الحليب.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

قطر الهريسة.

أولاً خلط مكونات الزبدة مع السكر والبيكنج باودر معاً لتصبح الزبدة تغطي السكر والخليط خشن الملمس. ثم نسكب اللبن والدقيق على المكونات السابقة السكر والزبدة نحضر صينية صغيرة وندهن الصينية بالطحينة. ثم نسكب كأس المكسرات على الخليط بعد العجن والتقليب جيداً عن طريق ملعقة خشبية. نضع الهريسة في الفرن الذي سبق تجهيزه على درجة حرارة 180 درجة ونتركها حتى تصبح ناضجة ويتغير لونها إلي اللون الذهبي. وبعد أن تنضج نقوم بوضع قطر الهريسة الذي يتم تحضيره قبل بداية تحضير الهريسة حتى يصبح بارد. ونتركها حتى تبرد وهكذا أصبحت الهريسة السورية جاهزة للتقديم. ويمكن حفظ الهريسة في الثلاجة لمدة طويلة ولكن يجب تجديد قطر الهريسة مرة أخرى لتصبح طازجة مرة أخرى.

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طريقة تحضير الهريسة السورية بالخطوات