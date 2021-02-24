أقوي كريم بالصيدلية ساحر لفرد الشعر الخشن والمجعد كيراتين طبيعي لن تصدقي النتائج فرد وتنعيم 

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أقوي كريم بالصيدلية ساحر لفرد الشعر الخشن دائما نجد أن الشعر المجعد يسبب الضرر نفسي لجميع الأشخاص، لذا نقوم باستخدام كريم البانثينول هو الاقوى على الاطلاق فى الحصول على تنعيم الشعر واطالته، بالاضافة إلى ذلك يطلق عليه في بعض الأحيان كيراتين طبيعي بدلا من أن نقوم باستخدام الكيراتين الكيميائي، لذا يمكنك عزيزتي أو تقومي بتحضير وصفات طبيعية مع كريم البانثينول، وبعض الزيوت التي تساعد على الحصول على إطالة ولمعان،
أقوي كريم بالصيدلية ساحر لفرد الشعر الخشن والمجعد
الأفوكادو من الفواكه الغنية بالعديد من الفيتامينات التي تساعد على ترطيب الشعر وتكثيفه في وقت قليل جدا لان لديه القدرة الجمالية في تطويل الشعر:–المكونات:-
- زيت زيتون.
- كريم بانثينول.
- ملعقتين من الأفوكادو المطحون.
- قبعة استحمام.
- بداية الأمر يجب أن نقوم بغسيل الشعر جيدا للتخلص من بقايا كريمات أو زيوت.
- ثم نقوم باضافة الافوكادو و زيت الزيتون وكريم البانثينول.
- ونقوم بطحنه جيدا ويمكن أن يستخدم الخلاط الكهرباء لعدم حدوث أى تكتلات في هذه الوصفة.
- نبدأ بتطبيق هذه الوصفة على الشعر وضعها بشكل دائري نقوم بلف الشعر جيدا.
- ونبدأ بارتداء قبعة الاستحمام.
- انتظري لمدة نصف ساعة.
- ثم نجد أن الشعر يصبح ناعم
- ونقوم بغسله جيدا ونبدأ للتخلص من بقايا الماسك التي يتواجد في الشعر.
- وبعد الانتهاء من هذه المدة سوف نجد أن الشعر يصبح كالحرير.
وعند استخدامها أكثر من مرة في الاسبوع سوف يحصل الشعر على طول التي يناسبك.العوامل التي تساعد على تساقط الشعر
استعمال بعض الشامبوهات الخالية التي لديه العديد من الأضرار و نسبة الكيراتين الموجوده بها عالية جدا.
- استخدام بعض الكريمات التي تعمل على تنعيم الشعر هي من الأضرار الكبرى لانها تسبب اضرار لبصيلات الشعر مما يؤدي إلى تساقطها في بعض الأحيان وعدم تطويلها.
- الصبغات الكيماوية بشكل دائم قد تسبب هذا ضرر للشعر مما يؤدي إلى خشونته.
- أو استخدام مجففات الشعر الخاصة بالحرارة فهي ضارة جدا على الشعر.
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