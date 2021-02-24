طريقة تحضير دجاج كنتاكي في المنزل وسر القرمشة مثل المطاعم

نعلن لكم طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل والحصول على القرمشة التي يتم الحصول عليها في المطاعم، وكانت محركات البحث قد شهدت الكثير من التساؤلات من ربات البيوت الذين يرغبون في الحصول على سر تلك الخلطة التي يم تحضيرها في المطاعم وتقوم بإعطاء طعم مميز للدجاج مختلف عن الذي يتم تحضيره في المنزل، وهذا ما يجعل الكثير منهم يفضل أن يتناوله في المطاعم، ولذلك فإننا نوضح لكم الطريقة والتي يمكن القيام بها في المنزل بكل سهولة.

وصفة دجاج كنتاكي في المنزل

وتعد تلك الوجبة من أكثر الوجبات التي يقبل عليها المواطنين في جميع الدول العربية وذلك بسبب طعمها الرائع بالإضافة إلى الفوائد الكبيرة التي تحتوي عليها وخاصة توفرها على الكثير من البروتين الذي يحتاج إليه كل فرد، ولكي يتم تحضيرها يجب أولاً تجهيز المكونات الآتية:

أربع قطع من الدجاج

نصف كوب من الدقيق

بيضة واحدة

ملعقة صغيرة من بيكنج بودر

ملعقة صغيرة من بصل بودر

ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل

ملعقه صغيرة ثوم بودر

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا

نصف ملعقه صغيره الكمون

ربع ملعقه صغيرة من الفلفل الأسود

ربع ملعقه صغيرة من القرفة

ملعقه كبيره من الخل

ملعقه من عصير الليمون

ملعقه كبيرة من الزيت

ملعقه كبيرة من الصلصة

بعد تجهيز كافة المكونات التي ذكرناها بالأعلى يتم تحضير الوجبة من خلال غسل أجزاء الدجاج جيداً ويتم وضعها في الخل والملح والليمون حتى تخلوا من أي رائحة. يتم تحضير إناء ووضع به التوابل (الزنجبيل والكمون والبابريكا والفلفل الأسود والقرفة) ثم يضاف إليهم الصلصة ويتم خلطهم جيداً حتى يصبحوا في تجانس تام. يتم وضع الدجاج داخل الإناء وتقليبها بشكل مستمر حتى تشرب قطع الدجاج كافة التوابل، وبعد ذلك توضع في الثلاجة لمدة 12 ساعة. يتم تحضير إناء يوضع به البيضة وخفقها جيداً ثم يضاف إليها البيكنج باودر ثم نضع به قطع الدجاج بعد إخراجها من الثلاجة. وفي إناء أخر يتم وضع الدقيق مضاف إليه البصل البودر والثوم البودر ثم يتم تغطية الدجاج بهذا الخليط ويتم وضع الإناء داخل الثلاجة لمدة ساعة. بعد انتهاء المدة يتم إخراج الإناء ووضع القطع داخل طاسة بها زيت على النار وقلي قطع الدجاج حتى يصبح لونها ذهبي لتكون جاهزة للأكل.

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تحضير دجاج كنتاكي في المنزل