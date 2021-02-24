طريقة عمل ماسك الكركم والعسل لتقشير الوجه بالمنزل

ماسك الكركم والعسل مقشر طبيعي يساعد على تقشير الوجه وتنظيفه من الخلايا الميتة، ويمنح ماسك الكركم النعومة والبياض الناصع للوجه، ويحارب الدهون الزائدة لأنه يحتوي على مواد طبيعية تمنح البشرة الجمال والترطيب الكامل، ويساعد على تفتيح البشرة بسرعة رهيبة، وتبحث الكثير من السيدات عن طريقة لتقشير الوجه من البثور والندبات والخلايا الميتة التي تظهر بالبشرة، فتلجأ إلى المساحيق التي تحتوي على مواد كيمائية تضر بالبشرة وتسبب لها الاحمرار، وسوف نقدم لكي سيدتي من خلال موقع ثقفني، أفضل طريقة لعمل ماسك الكركم والعسل لتقشير الوجه وترطيبه والحصول على بشرة نضرة ومشرقة.

مكونات ماسك الكركم والعسل لتقشير الوجه

يتكون الماسك من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ملعقة من مسحوق الكركم الناعم. ملعقة من عسل النحل. ملعقتين من الحليب السائل. عصرة من الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك الكركم والعسل لتقشير الوجه وهى كالتالي:-

نقوم بمزج المكونات مع بعضها حتى نحصل على خليط مناسب.

نغسل الوجه جيداً بالماء والصابون الطبي وننشفه جيداً بواسطة فوطة قطنية.

نقوم بتوزيع الماسك على الوجه بالتساوي ونتركه حتى يجف تماماً.

نقوم بفرك الوجه بحركة دائرية حتى نتخلص من البثور والخلايا الميتة.

بعدها نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ثم الماء البارد حتى نغلق المسام المفتوحة.

نكرر هذه الطريقة مرتين كل أسبوع حتى نحصل على نتائج أفضل.

طريقة عمل ماسك الكركم وجوز الهند للبشرة الجافة

سوف نتعرف على طريقة عمل ماسك الكركم وجوز الهند بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار طبق صغير ثم نضع ملعقتين من الكركم، وملعقتين من زيت جوز الهند، وملعقتين من ماء الورد، ونقلبهم مع بعض. نقوم بتوزيع الخليط على الوجه من تحت إلى فوق بالتساوي ونتركه لمدة ربع ساعة. نقوم بفرك الوجه ثم نغسله بالماء الفاتر. نكرر هذه الطريقة ثلاث مرت في الأسبوع حتى نحصل على بشرة رطبة ومشرقة.