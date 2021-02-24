حلوى بالتمر لذيذة ومفيدة قدميها لأسرتك على مائدة رمضان

التمر من الأطعمة التي لا غنى عنها في شهر رمضان المعظم، كما أن الحلويات المختلفة من الأطباق الرئيسية على موائد رمضان بشكل يومي، لذلك سوف نقدم لكم نوع حلوى لذيذ بالتمر وهو السويت رطب، الذي يمكن إعداده في المنزل بكل سهولة.

وحلوى الرطب تشبه إلى حد كبير حلوى الإكلير الفرنسية، في تقريبًا تصنع بنفس العجينة، لكنها تشكل على هيئات كرات صغيرة، ويستخدم التمر في حشوها بجانب الكريمة، فإذا كنت قد صنعت حلوى الإكلير أو عجينة الشو من قبل فسيكون من السهل عليكي إعداد الرطب.

1/2 كوب زبدة.

1كوب ماء.

1كوب دقيق.

4بيضات.

رشة ملح.

فانيليا.

تمر طري.

كريم شانتيه.

شربات(سيرب).

شيكولاتة خام.

دبس التملا( اختياري).

مكونات السويت رطبللحشو والتزيينالطريقة

نضع الماء والزبدة في قدر على النار ونتركه حتى يغلي.

ننخل الدقيق جيدًا حتى لا يكون كتل ثم نضيفه ونقلبه جيدا حتى يمتزج الدقيق بالزبدة والماء جيدا، ولا يبقى أي تكتلات.

نترك العجين حتى يبرد تماما، ثم نقوم بكسر البيض في إناء خارجي وإضافة الفانيليا، ثم نضيفه بالدريج للعجين مع التقليب.

نحضر قالب فرن، وندهنه بالزبدة، أو نستخدم ورق الزبدة، ونقوم بتشكيل العجين باستخدام كيس الحلواني على شكل كرات.

ندخل الكرات الفرن الساخن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية، ونتركها لمدة 10 دقائق ثم نقلل الحرارة إلى 160 درجة، ونتركها 20 دقيقة أخرى.

نخرج الكرات من الفرن، ونتركها على رف سلك حتى تبرد.

نقوم بشق العجين نصفين وحشوها بالكريم شانتيه، وقطعة تمر منزوعة النوى.

نرص الكرات بجوار بعضها في طبق.

نقوم بسقي الكرات بالشربات الثقيل، ودبس التمر.

نقوم بإذابة الشيكولاتة الخام في حمام مائي، ثم نقوم بإضافتها فوق الحلوى، في شكل خطوط عرضية.

يمكن إضافة بعض المكسرات وبالهناء والشفاء.

ملاحظات

من المهم جدا إضافة البيض بالتدريج وملاحظة قوام العجين، لأن العجين قد لا يحتاج سوى 3 ونصف بيضة فقط، حتى لا يصبح سائل جدا.

من المهم عدم فتح الفرن على العجين قبل مرور 15 دقيقة.