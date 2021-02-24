بقلاوة المخروطة أو الرشتة بطريقة جديدة ورائعة

وصفة بالمخروطة أو الرشتة بطريقة جديدة، أهلا بكم متابعينا الكرام زوار موقع ثقفني، كثيرا منا يحب المخروطة أو الرشتة كما يطلق عليها المطبخ الجزائري، ففي الجزائر طريقة عمل الرشتة بالعسل أو الرشتة باللبن، أما في مصر يطلق عليها المخروطة ويعشق المصريين المخروطة بالعسل أيضا، والمخروطة الصعيدي والمخروطة الحادقة والمخروطة باللبن، وفي مقال اليوم سوف نتناول طريقة عمل بقلاوة المخروطة بالعسل او بقلاوة الرشتا بالعسل، ولا تنسوا متابعة المقال السابق لنا طريقة عمل أصابع الجلاش بالكريمة سينال إعجابكم، هيا بنا لنري مقادير وطريقة عمل عجينة المخروطة. مقادير عجينة المخروطة مقدار 500 جرام من الدقيق أو الطحين.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

عدد من 6 أو 7 حبات من البيض.

مقدار فنجان صغير من ماء الزهر.

زيت للقلي. وللتزين مقدار 100 جرام من اللوز المقشر ومحمص.

مقدار 100 جرام من الفستق المحمص.

علبة عسل نحل 500 جرام. طريقة عمل بقلاوة الرشتة أو وصفة بقلاوة بالمخروطة أولا : غربلي الدقيق في إناء أو وعاء كبير ثم ضعي الدقيق المغربل مع الملح.

ثانيا : اخفقي قليلا من البيضات، ثم أضيفي اليهم ماء الزهر ثم أضيفيهم تدريجيا إلي الدقيق مع الاستمرار في العجن حتي تحصلي علي عجينة ملساء.

ثالثا : اقسميها إلي ثلاثة أقسام ثم كوريهم، وغطيهم ثم اتركيهم حتي ترتاح قليلا لمدة لا تقل عن ساعة تقريبا.

رابعا : خذي قطعة من العجينة وأفرديها بواسطة فرادة الطعام أو النشابة حتي يصل سمكها إلي 3 مم تقريبا ثم قطعيها مثل المخروطة أو الرشتة يفضل استعمال مكنة المخروطة.

خامسا : اقلي هذه المخروطة في مقلاة عميقة والزيت يجب أن يكون متوسط الحرارة حتي يصبح لونها ذهبيا، ثم صفيها ثم ضعيها فوق مناديل ورقية حتي تمتص منها الزيت الزائد.

سادسا : بعد أن تنتهي من قلي كل العجينة ضعيها في وعاء كبير وأضيفي إليها نصف كمية الفستق واللوز، ثم أضيفي اليهم العسل الأبيض وامزجيهم مع بعض جيدا.

سابعا : ابدئي في وضع ما تبقي من اللوز والفستق في طيق مستطيل الشكل طوله 30 سم وعرضه 20 سم مفروش بورق شفاف ( ورق الطعام الشفاف أو ورق الزبدة كما يطلق عليه ) ثم افرغي فيه المخروطة سويها و أفرديها جيدا حتي يصبح سمكها متطابقا، غطيها بورق شفاف اَخر صم اضغطي عليها بواسطة كأس.

ثامنا : اتركيها ترتاح بضع ساعات ثم قطعيها إلي مربعات صغيرة.

تاسعا : تقدم إلي أسرتك في طبق حاولي تزينه بقليل من الفستق واللوز المكسر علي أطراف الطبق.

وبهذا نكون انتهينا من الوصفة ونأمل أن تنال إعجابكم، ونلتقي في وصفات أخري… شكرا لكم. بالتجربة والدليل كريم سحري لتفتيح البشرة والمناطق الداكنة من أول استخدام مقادير عجينة المخروطةوللتزينطريقة عمل بقلاوة الرشتة أو وصفة بقلاوة بالمخروطة

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