بسكوت المعمول بالتمر السعودي الأصلي هش ويذوب أفضل من الجاهز

بسكوت المعمول بالتمر السعودي، يعتبر هذا البسكوت من أشهر أنواع البسكوت في السعودية ودول الخليج تناول البسكوت من المسليات التي يفضلها الكثير من الأشخاص أهمهم الأطفال وهي منتشرة بشكل كبيرة حول العالم، ويتم تحضيرها بشكل في الأسواق والمحلات والمخابز ويختلف طعمه من مكان لأخر ويتميز بطعمه الرائع الذي يجعل الناس تريد شرائه برغبة شديدة، ويصنع في قولب مختلفة الأشكال ولكن في الأغلب على شكل شمس، ويتم حشواها بأنواع كثيرة من الحشوات مثل: التمر والشكولاته والملبن والمكسرات والمربي وأنواع أخري كثيرة، ويمكن أن تقدم في وجبة الفطور وبجانبها مشروب ساخن القهوة-التركي أو كوب من الشاي بالحليب حسب ما تفضلون، وقامت الأمهات بالبحث الكثير على طريقة تحضيره والتي يمكن من خلالها صنع البسكوت مع اكتساب نفس الطعم والعجينة الهشة الذائبة ، لضمان تحضيره في المنزل أفضل من شرائه من الأسواق لضمان صحته الاطفال، سوف نقدم لكل الأمهات طريقة ومقادير هذا البسكوت الصحي.

بسكوت المعمول بالتمر السعودي:

يعتبر تحضير هذه الوصفة من أسهل وأفضل الطرق لعمل معمول التمر في المنزل وانه من أفضل أنواع المخبوزات ويمكن ايضاً أن نحضر بسكوت-حبات-القهوة لأنه من المخبوزات التي يفضلها الكثير من الأشخاص،ويمكن تناوله بجانب مشروب ساخن أو كوب من العصير، حيث مقادير ومكونات بسكوت العجوة سهلة وبسيطة وهي:

3 أكواب من الدقيق الأبيض.

نص كوب من السكر الأبيض الناعم.

كوب من الزبدة الذائبة.

بيضتان.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا السائلة.

2 كوب من التمر المهروس الناعم.

ملعقتان كبار من الزبدة الذائبة.

ملعقتان كبار من السكر الأبيض للتزين.

ربع ملعقة كبيرة من القرفة.

مكونات العجينة:مكونات الحشوة:

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونضع فيه كلا من السكر الأبيض البودرة والزبدة ونخفقهم مع بعض حتى يتم خلط المكونين لمدة خمس دقائق. نحضر وعاء أخر ونضع فيه البيض والفانيليا مع بعض ونخفقهم ثم نقوم بوضعهم على الخليط السابق خليط السكر والزبدة ونقوم بخلط جميع المكونات مع بعض حتى تتجانس وتصبح كريمي القوام باستخدام مضرب كهربائي أو مضرب يدوي حسب الرغبة. نقوم بسكب الدقيق الأبيض بالتدريج مع الاستمرار في التقليب حتى تخلط تماماً وتصبح لدينا عجينة طرية. نقوم بترك العجينة لمدة 30 دقيقة حتى ترتاح ونغطيها جيداً. نخضر وعاء لتحضير الحشوة : نضع العجوة المهروسة ناعماً ونضع الزبدة وملعقة القرفة ثم نقوم بخلط المكونات مع بعض حتى تصبح العجوة طرية وناعمة. نقوم بإحضار العجينة ونقوم بتقطيع العجينة إلي كرات صغيرة ونضع بداخلها كوره صغيرة من خليط العجوة ونقوم بتكويرها ونضعها في قالب التشكيل، نقوم بالاستمرار هكذا حتى يصبح لدينا بسكويت بالعجوة. أو ممكن أن نحضر العجينة ونفردها ونضع عجينة التمر ونفردها ايضاً ثم نقوم بلف العجينة ونقطعها إلي دوائر. نحضر الصينية ونقوم بدهنها بالقليل من الزبدة أو الزيت حتى لا يلتصق البسكوت في الصينية ونضعها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مؤوية، ونتركها لمدة ثلث ساعة حتى يصبح لون البسكوت مائل إلي الذهبي. من الممكن ان نقوم بعمل بسكوت العجوة في الحفلات أو أعياد الميلاد وبجانبه كيكة-القهوة لان تحضير سهل وبسيط. نحضر طبق التقديم ثم نقوم برص البسكوت ونرش من فوقه القليل من السكر الابيض ويصبح جاهز للتقديم وبجانبه المشروب المفضل.