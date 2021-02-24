طريقة عمل البرجر اللذيذ بالمنزل بوصفة بسيطة وأحلى من المطاعم

يعد البرجر ، من الأكلات اللذيذة التي يرغب بها الكثير، ويتميز بطعم جميل ومذاق شهي، وتوجد محلات متخصصة في عمله وتقديمه كسندوتشات، ولكن تعد طريقة تحضير الهمبرجر في المنزل هي أفضل طريقة لضمان جودته وضمان المكونات التي يحضر منها، وهو من الأكلات التي يمكن تقديمها للأطفال كوجبة مغذية ومفيدة، فهو عبارة عن لحمة مفرومة متبلة وتقدم دائماً بجانب السلطات والكاتشب والميونيز والبطاطس المحمرة، ونجد إقبال شديد عليه في المطاعم ولكن من خلال مكونات بسيطة يمكن عمله في المنزل بكل سهولة، وسوف نقدم لكم من خلال هذا المقال أبسط طريقة لعمل البرجر في المنزل بخطوات سهلة جداً.

مكونات عمل البرجر بالمنزل

مكونات البرجر سهلة وبسيطة وهي متوفرة وموجودة في البيت وهي كما يلي:ـ

نصف كيلو من اللحم المفروم.

بصلة مبشورة.

ربع ملعقة من الثوم المفروم.

2 ملعقة بقسماط.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

ملعقة كاتشب.

بيضة.

طريقة التحضير

لتحضير البرجر بطعم لذيذ مثل المحلات يمكن اتباع الخطوات الآتية:ـ

نستخدم وعاء كبير الحجم يوضع به كمية اللحم المفروم، ثم يضاف إليه البصل المبشور ناعم والثوم ونقلب المكونات. نضيف البقسماط والملح والفلفل الأسود وبهارات اللحم، ونقلب المكونات معاً جيداً. تضاف البيضة المخفوقة والكاتشب، ونقلب المكونات مرة أخرى لكي تختلط وتتجانس مع بعضها البعض. يمكن حفظ الخليط في الثلاجة لمدة نصف ساعة لكي يتماسك، ثم تقسم العجينة إلى قطع صغيرة ثم تشكل على شكل دوائر متوسطة الحجم، ويجب مراعاة تشكيلها بسمك متوسط حتى يسهل تسويتها. توضع الأقراص داخل صينية مدهونة بقليل من الزيت، ثم تدخل الفرن على أن يكون تم تسخينه مسبقاً وتترك حتي يتم النضج تماماً، أو يمكن استخدام الشواية وتقليب الأقراص على الوجهين حتى تتم عملية التسوية جيداً.

طريقة التقديم

يقدم البرجر دائما على شكل سندوتشات، وذلك بقطع الخبز إلى نصفين ثم نستخدم النصف الأول من الخبز ثم يوضع عليه الكاتشب وأوراق الخس وشرائح الطماطم، وبعدها نضيف قرص من البرجر ونضيف طبقة من المايونيز، وبعدها شريحة من الجبنة الشيدر ثم شرائح البصل ثم تضاف عليه قطعة الخبز الأخرى، نكرر هذه الخطوات مع باقي الكمية ويقدم دائماً بجانب البطاطس المحمرة والعصائر، وبذلك يكون تم تحضير وجبة مفيدة ونظيفة بالبيت بدلاً من شرائها من الخارج وبالهنا والشفا.