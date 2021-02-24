طريقة عمل عجينة العشر دقائق الطرية الهشة لكل أنواع المعجنات والمخبوزات في البيت

طريقة عمل عجينة العشر دقائق، هي واحدة من أنواع العجائن التي تستخدم في عمل الكثير من المعجنات والمخبوزات الشهية، ودائما تجد ربات البيوت صعوبة كبير جداً في عمل أي نوع من المعجنات بسبب العجينة التي لا تكون معها ناجحة، حيث تعتبر العجينة أساس نجاح المعجنات والمخبوزات والفطائر وغيرها ولذلك يجب أنو تكون طرية وهشة، وفي هذه المقالة من خلال موقعنا ثقفني قررنا أن نوافيكم في هذا المقال طريقة عمل عجينة العشر دقائق.

طريقة عمل عجينة العشر دقائق

كل ربات البيوت تحرص على عمل كل الوصفات المختلفة في البيت بنفسها، لضمان نظافتها وسلامتها، وتعتبر المعجنات والمخبوزات من أكثر الأطعمة التي يتناولها أفراد الأسرة بشكل كبير، لذلك تحرص الأمهات على عملها في البيت بشكل سهل وبسيط وبعجينة طرية هشة حتى تقدم لعائلتها أفضل معجنات ومخبوزات بقوام هش.

كوبين ونصف دقيق أبيض.

ملعقة ونصف خميرة فورية.

ملعقة ونص سكر بودر.

رشة ملح.

كوب ماء فاتر.

ربع كوب زيت نباتي.

2 ملعقة لبن بودر.

في وعاء كبير يتم وضع كوب من الدقيق ويضاف عليه الخميرة والملح والسكر البودر واللبن البودر وتقلب المكونات جيداً.

نضيف بعد ذلك الماء الفاتر ونبدأ بالعجن جيدا حتى تصبح لدينا عجينة لينة، تغطى وتترك لمدة ربع ساعة في مكان دافئ لتتخمر.

نضيف بعد ذلك مقدار الدقيق المتبقي ومقدار الزيت ونعجن مجدداً حتى تتماسك العجينة، وتترك قليلاً حتى تنضج، ونبدأ باستخدام العجينة في أي نوع من المخبوزات والمعجنات سواء في البيتزا أو في الباتيه بكل أنواعه وغيرها.

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المكونات:طريقة التحضير: