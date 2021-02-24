بطعم جنان أسرع طريقة عمل الفطير المشلتت بالجلاش في البيت بدون عجن ولا دقيق

الفطير المشلتت واحد من أشهر أنواع الفطائر التي عرفت في مصر، وأطلق عليها الفطير الفلاحي أو الفطير الصعيدي نظراً لإتقان أهلهم لعمل الفطير المشلتت والذي يكون بطعم مميز ومختلف عن أي طريقة يتم عمل الفطير المشلتت بها، وتحرص الكثير من الأمهات على تقديمه لأسرتها باستمرار ولكن مع انتشار الأوبئة والفيروسات في الفترة الحالية تبتعد تماماً عن أي أكلات جاهزة، ومن السهولة جداً عمل الفطير المشلتت في البيت من خلال رقائق الجلاش أي دون استخدام دقيق ولا عجن وبسهولة، وسوف نستعرض عليكم الآن طريقة عمل الفطير المشلتت بالجلاش.

طريقة عمل الفطير المشلتت بالجلاش

الآن أصبح بإمكان الجميع عمل الفطير المشلتت الشهي بطعم زمان في البيت دون عجن ولا إضافة حبة دقيق واحدة وبسهولة من خلال استخدام رقائق الجلاش الشهية، فالفطير من أكثر الأطعمة المحببة جداً لدى الجميع وتحديداً الأطفال.

لفة من الجلاش.

كوبين من الزبادي.

200 جرام قشطة من اللبن.

كوب زبدة طرية.

في وعاء صغير يتم مزج الزبادي مع الزبدة الطرية والقشطة مع أخذ جزء بسيط من القشطة لاستخدامه في دهن وجه الفطيرة.

نحضر صينية متوسطة الحجم وتدهن بالزبدة، ونبدأ في رص ورق الجلاش واحدة تلو الأخر مع مراعاة دهن كل واحدة بمزيج القشطة والزبدة والزبادي، ونستمر في تلك الخطوة لتنتهي كمية ورق الجلاش.

ويرض الورقة بطريقة جزء داخل الصينية والجزء الأخر خارجها والحرص على وضع الورق بالعكس.

نأخذ أطراف الجلاش الموجودة خارج الصينية ونقوم بإغلاق الفطيرة بطريقة احترافية.

في النهاية يتم دهن وجه الفطيرة من خلال القشطة، ثم تدخل الصينية الفرن لمدة 10 دقائق حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.

تخرج الفطيرة من الفرن ويرش عليها قطرات من الماء وتغطى من خلال فوطة لمدة عشرة دقائق لتكون الفطيرة طرية.

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المكونات:طريقة عمل الفطير المشلتت بالجلاش: