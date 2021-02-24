طريقة عمل صينية مكرونة بالبشاميل اللذيذة في المنزل بسهولة زي المطاعم

المكرونة بالبشاميل تعتبر من الوجبات السريعة التي يحبها الكبار والصغار، ولا يمكن الاستغناء عنها عند تذوقها لأنها ذات طعم شهي ولذيذ، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد لأخر، ومنها المحشو باللحمة أو الفراخ أو الكبدة أو الخضار وغيرها، وتبحث الأمهات على كيفية تحضيرها، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني على مكونات وطريقة تحضير المكرونة بالبشاميل اللذيذة.

مكونات عمل مكرونة بالبشاميل

تحتوي المكرونة بالبشاميل على بعض المكونات وهي كالتالي:-

كيس مكرونة أصابع صغيرة.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

400 جرام لحم مفروم.

حبة كبيرة بصل مفروم.

ملعقة صغيرة بهار مشكل.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة الفلفل الأسود.

صلصة الطماطم

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

حبة صغيرة بصل مفروم.

2 فص ثوم مهروس.

حبة كبيرة طماطم مفرومة.

4 ملاعق كبيرة معجون طماطم.

ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة بهار مشكل.

جبن موزاريلا للوجه ( اختياري ).

مكونات عمل البشاميل

هناك بعض المكونات لعمل البشاميل وهي كالتالي:-

نصف كوب من الدقيق.

6 ملاعق كبيرة من الزبدة.

6 أكواب من الحليب السائل

طريقة التحضير

تحضير إناء ونضعه على النار ونضع به ماء وزيت ونتركه حتي يغلي ثم نضيف عليه المعكرونة ونتركه لمدة نصف أو ربع ساعة. تحضير مقلاة ونضيف بها البصل واللحم ونقلب إلى أن يجف اللحم تماماً، حتي أن يزل البصل، ثم نضيف الثوم ونقلب المكونات. نضيف البهارات، والملح، والفلفل والكزبرة، ونقلب حتى تختلط جميع المكونات مع بعضها البعض. قومي بفرم البصل ناعماً، ضعي الزيت على النار حتى يسخن، وضعي البصل فوق الزيت، وقومي بتقليبه حتى يميل لونه إلى الذهبي. نضيف الثوم إلى البصل ونقلب المكونات جيداً بشكل جيد. قومي بتقطيع الطماطم بشكل ناعم، ونضيفها فوق خليط البصل والثّوم حتى ينضج. ثم نضيف الملح والفلفل والبهارات، وضعي صلصة الطماطم فوق المكونات السابقة. نسكب الخليط بصينية البايركس، وضعية جانباً حتي تقومي بتحضير صلصة البشاميل. تحضير إناء ونضعه على النار ونضع بها الزبدة والدقيق، تقليب الدقيق باستخدام ملعقة خشبية حتى تحمص وخروج رائحته ثم نضيف الحليب. نقلب الحليب باستخدام مضرب شبك يدوي حتى غليانه وتكون بشاميل متماسك القوام. تسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية. نقوم بقسم المعكرونة على نصفين ونضع في نصف المعكرونة ملعقتين كبيرة من البشاميل. ثم نحضر صينية ونضع بها ملعقة زبدة ثم نضع بها نصف المعكرونة بالبشاميل ونضع اللحمة المعصجة فوق المعكرونة ثم نضيف النصف الآخر ونصب عليه البشاميل ونرش الجبنة الموتزاريلا. نقوم بإدخال الصينية الي الفرن حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي، وبعد ذلك نخرجها ونقطعها وتقدم بالهنا والشفا.