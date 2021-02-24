طريقة عمل المارشميلو في البيت، يعتبر المارشميلو من أكثر الحلويات الخفيفة جداً والتي يحبها الجميع بشكل جنوني وتحديداً الأطفال، والتي يمكن استخدامه في تزين المشروبات المختلفة والحلويات والكيك، ويتميز المارشميلو بقوامه المطاطي الرائع، ودائما ما يقوم الجميع بشرائه من محلات الحلويات، ولكن هل فكرتم أن تعدوا المارشميلو في البيت نعم بالفعل يمكن لكل ربة منزل عمله في البيت بمكونات بسيطة وخطوات سهلة، لتسعدي بها أطفالك الذي يعشقون المارشميلو ويرغبون في تناوله باستمرار، فتابعونا الآن. مكونات المارشميلو: كوب من الماء.

كوبين سكر.

2 ملعقة ونصف كبيرة جيلاتين.

رشة فانيليا.

ربع كوب عسل نحل. طريقة عمل المارشميلو: نحضر كوبين فارغين ويتم تقسيم مقدار الماء فيهما، واحد منهما يتم تذويب الجيلاتين فيه، والثاني يتم إذابة السكر.

في وعاء يرفع على النار نضيف الماء والسكر وربع كوب العسل ونقلب المكونات جيداً على نار متوسطة.

نضع الجيلاتين والماء في وعاء متوسط ويتم الخفق جيداً من خلال المضرب الكهربائي، ثم نضيف له محلول السكر بشكل تدريجي حتى تنتهي الكمية وبسرعة متوسطة لمدة عشرة دقائق حتى يصبح لدينا قوام شفاف أبيض ويزداد حجمه وفي النهاية نضيف الفانيليا.

نحضر صينية وتدهن بالقليل من الزيت وتفرد بها ورق الزبدة ويسكب خليط المارشميلو ويفرد من خلال ملعقة ممسوحة بالزيت.

ويمكن تقسيم العجينة لقسمين وإضافة لون طعام صحي على جزء منهما، ويترك المارشميلو لمدة 4 ساعات على الأقل ليتماسك.

على سطح مفرود يرش القليل من النشا والسكر البودر ويتم تقطيع المارشميلو حسب الشكل المرغوب فيه بسكينة ممسوحة بالزيت، مع مراعاة مسح السكينة بفوطة نظيفة بعد قطع كل قطعة. كيفية شحن شدات ببجي مجانا الموسم 17 وطريقة ربح 100 دولار: رابط التحميل الجديد مكونات المارشميلو:طريقة عمل المارشميلو:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل المارشميلو في البيت بمكونات قليلة وغير مكلفة وأحلى من الجاهز وأسعدي أطفالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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