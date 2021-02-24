اطعمة تساعد مريض كورونا على محاربة الفيروس، دوت الخليج الأطعمة التي تحتوي على عناصر غذائية وكيميائية من معادن وفيتامينات ومضادات متنوعة، تساهم في رفع مناعة الجسم لمقاومة المرض والحد من الأعراض الصحية والحماية من المضاعفات.

هذا بشكل عام، إلا أن الأطباء حددوا نظام غذائي لكل فئة مرضية، نتعرف عليها في التالي..

اطعمة تساعد مريض كورونا على محاربة الفيروس:

فيما عدى الحالات الحرجة من المصابين بفيروس كورونا، قسم موقع وزارة الصحة السعودية مرضى كورونا إلى فئتين وحدد النظام الغذائي الذي يجب إتباعه لكل فئة وفق الآتي:

مرضى الحالات البسيطة:

وهم المرضى المصابون بكورونا ويعانون من أعراض بسيطة، يكون غذائهم قريب للغذاء الطبيعي، ويعد وفق عوامل عدة منها السن والصحة العامة و النشاط البدني أو وجود أمراض أخرى. وعليهم إتباع الآتي:

الإكثار من تناول الخضروات والفواكه الطازجة.

شرب كميات كافية من الماء.

الامتناع عن الأطعمة المملحة والغنية بالدهون غير الصحية و المليئة بالسكريات.

مرضى الحالات المتوسطة:

هنالك جدول غذائي يتبع في حالة الإصابة بكورونا عند المعاناة من أعراض متوسطة الشدة، وهو وفق الآتي:

يحسب جرام بروتين لكل كجم من وزن الجسم يومياً بنسبة تصل إلى 20 ٪ من إجمالي السعرات الحرارية، من أجل منع فقدان وزن، مع الأخذ بالاعتبار حالة النشاط البدني.

احتياجات الدهون والكربوهيدرات تكون بنسبة 70:30 للمرضى الذين يعانون من قصور في الجهاز التنفسي.

احتياجات الدهون والكربوهيدرات تكون بنسبة 50:50 للمرضى الذين هم على جهاز التنفس الصناعي.

الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة تحسب لكل مريض على حدة، حسب الحالة الصحية وفق التحاليل المختبرية.

المرضى الذين يعانون من أمراض رئوية تؤدي إلى احتباس ثاني أكسيد الكربون مثل مرض الإنسداد الرئوي المزمن أو فشل الجهاز التنفسي يجب تقليل كمية الماء، وزيادة السعرات في الغذاء من مختلف المصادر الطبيعية مع تقليل النشويات.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.