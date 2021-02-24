يرتبط فصل الشتاء بعدد من الأمراض التي يشاع الإصابة بها، منها الأمراض الموسمية مثل الانفلونزا ونزلات البرد، أو الأمراض الجلدية كالالتهابات والأكزيما، أو أمراض الجهاز التنفسي وأهمها الربو، حيث يتسبب فصل الشتاء بتكرار نوبات الربو وتفاقم الأعراض ، فكيف يمكن تفادي ذلك؟

هذا ما نعرفه سوياً من خلال بعض النصائح الاساسية لمرضى الربو في موضوعنا اليوم.

نصائح لمرضى الربو في فصل الشتاء

يتسبب مرض الربو في مجموعة من الاعراض دوت الخليج التالية:

ضيق التنفس.

التعب والإرهاق العام.

اضطرابات النوم.

ضيق الصدر.

السعال المتكرر.

صوت أزيز في الصدر.

ووفقًا لما ذكره موقع health فإن هذه الأعراض تزداد في فصل الشتاء، وينصح بالآتي:

التنفس من الأنف باستمرار لتنقية الهواء الداخل إلى الجسم.

تهوية المنزل بشكل دوري لمنع تراكم الفيروسات وتكاثرها في الأجواء الرطبة.

التركيز على الأطعمة الصحية التي تعزز صحة الجهاز التنفسي وتعزز صحة الرئتين مثل العسل والخضروات الورقية.

البعد عن الأماكن المكتظة قدر الإمكان.

التعرض لأشعة الشمس في فترات مناسبة.

التوقف عن التدخين ومنتجاته والبعد عن المدخنين.

تجنب الأماكن التي يكون بها التلوث البيئي مرتفع كعوادم السيارات والأدخنة.

ممارسة تمارين التنفس والتمارين الرياضية لتحسين صحة الرئتين والحفاظ على صحة الجهاز التنفسي.

شرب المشروبات الساخنة من الأعشاب الطبيعية مثل البابونج و اليانسون لتعزيز صحة الجهاز التنفسي والتقليل من أعراض الربو.

الالتزام بالأدوية الطبية الموصوفة وعدم تفويت الجرعات.

تدفئة الجسم بشكل مناسب وتجنب تفاوت درجات الحرارة على الجسم.

تجنب مثيرات الربو مثل العطور ومنتجات التنظيف.

تجنب الوقوف و البقاء في أماكن مفتوحة ذات تيارات هواء باردة.

الحفاظ على تدفئة المنزل ومكان النوم جيداً.

استمرار تنظيف وتعقيم المنزل لمنع تكاثر الفيروسات.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.