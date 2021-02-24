طريقة لعمل كفتة البطاطس اللذيذة والمفيدة للأطفال والكبار بطريقة شهية

تعد كفتة البطاطس من المأكولات التى يعشقها الجميع وخاصتاً الأطفال، وهنا سوف نقدم شكل جديد من أشكال البطاطس التى تعودنا عليه، وهى تتكون من مكونات بسيطة وسهلة ومتوفرة في كل منزل، ايضاً يعد من الوجبات الصحية والمفيدة للأطفال حيث تمدهم بالطاقة والحيوية، وهى من الأكلات سريعة التحضير حيث لا تأخذ الكثير من الوقت في عملها حيث تتكون من البطاطس والدقيق والبيض، وهنا سوف نقدم طريقة عمل كفتة البطاطس في المنزل.

مقادير عمل كفتة البطاطس

تحتوي كفتة البطاطس على مقادير سهلة ومتوفرة في كل منزل وهى كالتالي:-

نصف كيلو من البطاطس المسلوقة. رشة من الملح. رشة من الكمون المطحون. رشة من الفلفل الأسود. رشة من الكركم المطحون. دقيق. بيض. بقسماط. زيت للقلي.

طريقة التحضير

سوف نقدم طريقة بسيطة لتغيير شكل البطاطس المعتاد وهى كفتة البطاطس هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نحضر إناء عميق من البلاستيك ونضع به البطاطس المسلوق ونقوم بهرسه بإستخدام الهراسة حتى يصبح مهروس تماماً.

بعد ذلك نضع فوقه الكركم والملح والكمون ونقلبهم حتى يصبح كالعجينة المتجانسة.

ثم نضع الملح على باقى المكونات ونقلبهم جيداً، ثم نحضر إناء آخر ونضع به الدقيق.

بعد ذلك نحضر وعاء آخر ونضع به البيض ثم نقوم بخفقه ثم نضع عليه رشة من الفلفل والملح ونقوم بالتقليب جيداً.

ثم نحضر البطاطس ثم نقطعه على شكل أصابع كأصابع الكفتة بعد ذلك نضعه بالدقيق ثم البيض وهكذا في كل البطاطس.

بعد ذلك نضع طاسة على النار ونضع بها الزيت حتى يسخن ثم نضع الأصابع حتى تأخذ اللون الذهبى ثم نخرجها ونضعها على طبق التقديم بجانب الكاتشب وبهذا تصبح جاهزة للتقديم.

وهنا نكون قدمنا شكل مختلف لعمل البطاطس في المنزل وبالهنا والشفاء.