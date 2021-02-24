أسهل طريقة لعمل بسكوت النشادر بنكهة البرتقال بالمنزل

بسكوت النشادر بنكهة البرتقال ، من أطيب أنواع البسكوت والمخبوزات اللذيذة، التي يتم صنعها بكل سهولة، وهو من ألذ المخبوزات التي تقدم بجانب كوب من الشاي على وجبة الإفطار، وتجد الكثير من السيدات صعوبة أثناء تحضير البسكوت في المنزل ويفضلون شرائه من المحلات، ولكن هو من أسهل المخبوزات التي يمكن تحضيرها بالمنزل بكل سهولة، ويوجد للبسكوت أنواع كثيرة مثل بسكوت الشاي السادة وبسكوت الشكولاتة وبسكوت القهوة وبسكوت الشوفان وأنواع أخرى كثيرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإحباري، على طريقة عمل بسكوت النشادر بنكهة البرتقال بخطوات بسيطة.

مكونات بسكوت النشادر بنكهة البرتقال

يتكون البسكوت من بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

ثلاث أكواب من الدقيق. 2 كوب من السمنة. كوب من السكر. 5 بيضات. ملعقة من البيكنج بودر. ملعقة من النشادر. ملعقة من الفانيليا. ملعقة من الخل. كوب من عصير البرتقال المركز. ذرة ملح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل بسكوت النشادر بنكهة البرتقال بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار العجان الكهربائي ثم نضع البيض والخل والفانيليا ونخفقهم جيداً، ثم نضيف كوب السكر ونخفق حتى يصبح الخليط كريمي.

نقوم بإضافة السمنة ونخفق جيداً حتى يصبح الخليط ناعم، ثم نضيف الدقيق والبيكنج بودر والنشادر، ونعجن حتى يصبح العجين متماسك وسهل التشكيل.

نحضر قمع الحلويات ونضع العجين داخله ثم نحضر صينية مدهونة بقليل من السمنة ونقوم بتشكل العجين على شكل أصابع أو دوائر.

نقوم بتسخين الفرن جيداً ثم ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى يتحمر لونها ويصبح ذهبي.

نخرج الصينية من الفرن ونقدم البسكوت بجانب كوب من الشاي.

طريقة عمل بسكوت النشادر الهش

سوف نتعرف على طريقة عمل بسكوت النشادر الهش بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي، ثم نضيف 5 بيضات، وكوب من السكر، وملعقة من الفانيليا، ونخلطهم جيداً. نقوم بإضافة 2 كوب من السمنة ونخلط حتى يصبح اللون أبيض، ثم نضيف كوب من اللبن السائل ونخفق مرة أخرى. نقوم بتفريغ المكونات في إناء كبير، ثم نضيف الدقيق والبيكنج بودر والنشادر، ونعجنهم مع بعض حتى تصبح لدينا عجينة طرية ومتماسكة. نقوم بإحضار ماكينة البسكوت ونضع العجين داخلها، ثم نقوم بتقطيع البسكوت ونرصه في صينية مدهونة. نشعل الفرن على درجة حرارة عالية، ثم ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى يتحمر لونها. نخرج البسكوت من الفرن ونقدمه بالهناء والشفاء