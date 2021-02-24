طرق إزالة الشعر الزائد من الوجة والمناطق الحساسة بسهولة

تعد مشكلة الشعر من أكثر المشاكل التي تواجهها المرأة بشكل يومي، ويمكن أن تزداد المشاكل إذا لم يتم معالجتها بطريقة صحيحة، وسوف نتعرف في هذا المقال على الطرق الآمنة لإزالة الشعر في المناطق الحساسة وغيرها.

طرق إزالة الشعر من المناطق الحساسة

يوجد العديد من الطرق المستخدمة لإزالة شعر العانة، ومن أبرز هذه الطرق ما يأتي:

استخدام الكريم في إزالة شعر المنطقة الحساسة

إن استخدام الكريم لازالة الشعر تعد من أفضل الطرق أمننا في إزالة الشعر، كما أنه لا يتسبب في وجود أي ألم أو جروح، ولذلك تفضله جميع النساء، ولكن يجب العلم أنه قد يوجد بعض أنواع الكريمات الغير آمنة على البشرة، ولذلك يجب عليك قراءة جميع التحذيرات قبل استخدامه.

ولذلك من المهم أن تقوم بإتباع جميع التعليمات المدونة على العبوة بدقة والتي تشمل ما يلي:

وجود احمرار في المنطقة الحساسة.

الشعور بانتفاخ في المنطقة الحساسة.

الإصابة بطفح جلدي.

التشذيب بالمقص

هذه الطرق هي أحد الطرق الآمنة حيث أنه لا يتضمن أي احتكاك مع الجسم، الأمر الذي قلل من خطر الإصابة بإحتكاك أو طفح جلدي، ولكن يجب عليكِ أن تقومي بإختيار مقص حاد، كما يجب عليكِ ان تقومي بتنظيفة بشكل جيد قبل استخدامه، وكذلك تعقيمه.

طرق إزالة الشعر الطبي

تعتبر إزالة الشعر بشكل طبي من أفضل طرق إزالة الشعر، كما أنها تقوم بإزالته بشكل نهائي، حيث أنها تعمل على تضعيف البصيلات، كما تقوم بإتلاف بصيلات الشعر، وهذه الطريقة تشمل ما يلي:

إزالة الشعر عن طريق الليزر: ويتم استخدام هذه الطريقة من قبل أحد المتخصصين، حيث يتم تمرير جهاز الليزر من خلال المنطقة المراد إزالة الشعر منها، حيث يتم تسليط الضوء على بصيلات الشعر، فتقوم الحرارة الناتجة عن هذا الضوء بتدمير بصيلات الشعر، الأمر الذي يحد من نموها من جديد.

التحليل الكهربائي: وتعتبر هذه الطريقة هي الوحيدة التي يتم فيها إزالة الشعر بشكل نهائي، حيث يتم استخدام بعض الأبر التي يتم تخصيصها تدمير جذور الشعر، ويستمر هذا العلاج لمدة إسبوعين أو ثلاثة أسابيع، حيث تستغرق الجلسة الواحدة من 15 إلى 60 دقيقة.