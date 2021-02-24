كريم طبيعي لتبييض البشرة وتوحيد لونها وإزالة الاسمرار من أول استعمال، ترغب كل النساء في الحصول علي بشرة بيضاء خالية من أي بقع أو شوائب، ولهذا تلجأ إلي المنتجات الكيميائية مثل كريمات تبييض البشرة ولكنها تسبب أضرار جانبية مثل تلف البشرة من الداخل وضرر شديد لخلايا الجلد، وهذا لاحتوائها علي مواد كيميائية علي عكس توافر العلاجات الطبيعية والتي تقوم بحماية البشرة من البكتيريا والفطريات التي تؤثر علي جمال ونضارة البشرة.

كريم طبيعي يفتح لون البشرة ويعالج مشاكلها لوجه أكثر نضارة

هناك عوامل يجب تجنبها للحصول علي بشرة نضرة وبيضاء أهمها التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية، وعدم إتباع نظام غذائي صحي ومتوازن أو عدم تقشير البشرة والعناية بها، وتبحث الكثير من النساء عن أفضل الطرق والوسائل لتوحيد لون البشرة وإزالة الاسمرار من الوجه، حيث تتعدد أنواع الكريمات ومستحضرات التجميل التي تساعد في تفتيح الوجه ولكن ننصح باستعمال بدائل طبيعية بمكونات فعالة.

كريم زبدة الشيا والجليسرين وعصير الليمون لبشرة ناصعة البياض

زبدة الشيا مكون طبيعي يتمتع بعناصر غذائية لترطيب البشرة، كما تحتوي علي أحماض دهنية للتخلص من البثور وحب الشباب والبقع الداكنة في الوجه، كما تعمل علي تجديد خلايا البشرة وإزالة الاسمرار الناتج عن أشعة الشمس، وعند إضافته للجليسرين فحيث يعد من أفضل العلاجات لحل كل مشاكل البشرة كما يعد مرطب قوي، وعصير الليمون يزيل خلايا الجلد الميتة واسمرار الجلد مما يعتبر مبيض طبيعي للبشرة لاحتوائه علي فيتامين سي، وهذا يجعله أكثر فاعلية في تفتيح لون البشرة.

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

ملعقة كبيرة من الجليسرين.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

علبة محكمة الغلق.

قومي بمزج المكونات حتي تحصلي علي قوام الكريم، ثم ضعيه في العلبة محكمة الغلق وتوضع في الثلاجة لمدة يوم كامل.

يتم وضع الكريم لتبييض الوجه صباحاً ومساءا دون غسل الوجه، وسوف تلاحظي مع الاستمرار عليه كيف أصبحت بشرة وجهك بيضاء مثل ملكات الجمال.

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مكونات كريم طبيعي لتبييض البشرة وزيادة نضارتهاطريقة تحضير كريم تبييض البشرة وعلاج مشاكلها وكيفية استخدامه