طريقة عمل فطائر الجيب بخطوات سهلة وبسيطة بعجينة قطنية هشة وبحشوة مميزة بألذ الوصفات

طريقة عمل فطائر الجيب، تعد فطائر الجيب من ألذ وأشهى الفطائر السريعة، والتي يعشقها الصغار والكبار. كما أنها حازت على شهرة كبيرة في جميع أنحاء العالم. وتتميز بمذاقها الرائع واللذيذ، وبقيمتها الغذائية العالية، كما أنها سهلة التحضير لا تتطلب وقت. وتصلح لفصل الشتاء، حيث تشعرك بالدفء، وتمد الجسم بالطاقة. وتتكون من مكونات سهلة وبسيطة، وحشوتها حسب ما ترغبون، وحسب ما هو متوفر لديكم في المنزل. وتقدم على الفطور أو على العشاء أو كما ترغبون. وتبحث ربات البيوت عن طريقة تحضيرها لكي تحضرها لأفراد أسرتها وإسعادهم. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات فطائر الجيب وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبمذاق لذيذ وشهي، وبأقل تكلفة.

مكونات فطائر الجيب

تتكون فطائر الجيب من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كوب ونصف حليب دافئ.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

2 ملعقة كبيرة سكر ناعم.

5 كوب دقيق.

بيضة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب زيت نباتي.

مقادير الوجه

صفار بيضة.

ملعقة كبيرة خل.

3 ملعقة كبيرة حليب.

سمسم.

مقادير الحشوة

شرائح سلامي.

شرائح جبنة.

شرائح خيار.

خس.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير فطائر الجيب بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وبأقل تكلفة، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الحليب الدافئ والخميرة الفورية والسكر الناعم، ثم نخلطهم جيدا، ونغطي الوعاء ونتركه لمدة 10 دقائق لكي تتفاعل الخميرة.

ثم نضيف الدقيق والبيضة والبيكنج بودر والملح والزيت النباتي، ثم نعجن جيدا بالعجانة حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.

ثم نلم العجينة ونكورها، ونضعها في وعاء مدهون بالزيت، ثم نغطي الوعاء بكيس نايلون مطبخ، ونتركه في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تختمر أو يتضاعف حجمها.

ثم نقسم العجينة بعد الاختمار إلى أربعة أقسام ونكورهم، ثم نقسم كل كورة إلى عدة كور حسب الحجم المرغوب.

ثم نغطي الكور أثناء العمل، ونقوم بفرد كل كورة على شكل دائرة صغيرة، ثم ندهن نصف الدائرة بزيت نباتي أو زيت زيتون، ثم نثني الدائرة وندهنها بالزيت أيضا، ثم نثنيها مرة أخرى ونضغط على الأطراف.

ثم نضع الفطائر في صينية فرن فيها ورقة خبز أو مدهونة بالزيت.

ثم نغطيهم ونتركهم يختمروا لمدة نصف ساعة.

ثم نحضر خليط الوجه، نحضر وعاء ونضيف إليه صفار بيضة والخل والحليب ونخلطهم جيدا.

ثم ندهن الفطائر بعد الاختمار بالفرشاة بخليط الوجه، ثم ننثر على الوجه سمسم.

ثم ندخل الصينية فرن مسخنة مسبقا على درجة حرارة 220 درجة مئوية في الرف الأسفل لمدة ربع ساعة.

ثم نخرج الصينية من الفرن ونغطيها مباشرة بفوطة مطبخ حتى تظل الفطائر طرية.

ثم نقوم بحشو الفطائر (ومن الممكن حشوها بالحشوة المفضلة لديكم).

نأخذ فطيرة، نفتحها ونضع فيها شرائح سلامي، وشرائح جبنة، ثم شرائح خيار، وأخيرا شرائح خس (كما في الصورة).

ثم نكرر نفس الخطوات حتى تنتهي كمية الفطير.

ثم تقدم وبالهنا والشفا.