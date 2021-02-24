طريقة عمل ماسك الكركم والزبادي لتفتيح البشرة في أسرع وقت

يعد ماسك الكركم والزبادي من المسكات الطبيعية التي تساعد على تفتيح الوجه في أسرع وقت، ويجعلك تحصلين على بشرة جميلة وجذابة، ويساعد على تفتيح البشرة، ويعالج البثور وحب الشباب ويعمل على إزالة الخلايا الميتة من الوجه، ويعمل الزبادي كمقشر طبيعي للبشرة ويجعلها خالية من الشوائب وينظف الجلد، ويعمل كمهدئ ومرطب طبيعي للوجه ويجعله ناعم كالحرير، ويدخل الماسك من ضمن مستحضرات التجميل ويستخدم دائماً في مراكز التجميل للعروسة قبل وضع المكياج، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل ماسك الكركم والزبادي لتفتيح الوجه في أسرع وقت.

مكونات ماسك الكركم والزبادي لتفتيح الوجه

يتكون الماسك من عدة مكونات طبيعية وهى كما يلي:-

ملعقتين من الزبادي. ملعقة من مسحوق الكركم الناعم. حبة من الخيار المقطعة حلقات.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك الكركم والزبادي لتفتيح الوجه بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نقوم بمزج ملعقة الكركم وملعقة الزبادي مع بعض ونقلبهم جيداً.

نقوم بفرك الوجه بقطع الخيار قبل وضع الماسك جيداً.

بعد ذلك نقوم بتوزيع الماسك على الوجه بالتساوي ونتركه حتى يجف تماماً

نقوم بفرك الوجه بحركة دائرية حتى نتخلص من الخلايا الميتة ونزيل الشعيرات الصغيرة بالوجه.

نغسل الوجه بالماء البارد ونكرر هذه الطريقة مرتين في الأسبوع حتى نحصل على بشرة ناصعة البياض.

فوائد الكركم والزبادي للوجه

يوجد بعض الفوائد العديدة للكركم والزبادي سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

يساعد على التخلص من البثور وحب الشباب والدهون والجراثيم المتراكمة تحت الجلد. يساعد على التخلص من الترهلات والتجاعيد وإخفاء علامات التقدم في العمر ويجعل البشرة صافية وخالية من الشوائب. يمنح الوجه النعومة والتألق ويمنح البشرة البياض الناصع. يساعد على تطهير وتنظيف الوجه وإخفاء البقع الداكنة من الوجه.