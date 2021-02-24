كفتة الحاتي بكل الاسرار والتكات من غير ما تفك منك مثل أشهر المطاعم

كفتة الحاتي من منا لا يرغب في تناول كفتة الحاتي بصفة مستمرة و بشكل دائم ولا يفضل أيضا تناول اللحمة المفرومة التي تتميز بمذاق مختلف وطعم هائل بالاخص إذا كانت رائحتها شهية وممتعة بالإضافة إلى ذلك نجد أن العديد من الأشخاص يقوم بتناول الكفتة بالبقدونس فهي أكلة مميزة، جدا وخفيفة على المعدة، وتم اكتشافها في جميع دول العالم وبالأخص في دولة جمهورية مصر العربية ودولة سوريا ايضا والأردن وفلسطين فهي من الأفضل دائما، التي تكون دائما مفضلة عند العديد من الأشخاص، وهي ايضا الوجبة الرئيسية على السفرة المصرية في شهر رمضان لذلك سوف نقوم بتحضير اليوم كفتة الحاتي بطريقة متميزة، كل ماعليك هو أن تتابعي معي.

مقادير كفتة الحاتي:-

500 جرام من اللحمة المفرومة ويفضل أيضا أن تكون خشنه وليست ناعمة.

2 بصلة كبيرة.

رغيف كيزر ناشف.

ربع كوب من البقدونس و يفضل أن يكون مفروم وطازج.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود المطحون.

ثم ملعقة من البهارات اللحم أو بهارات الكفتة.

ملعقة من بهارات المشويات.

بابريكا.

شطه أو فلفل اخضر مفروم حسب الرغبة.

معلقة ملح.

ربع كوب من المياه.

إذا كنت ترغبين في تحضير الكفتة مثل التي تقومي بتناولها في المطاعم بطريقة احترافية يمكنك أيضا أن تقومي بتحضير اللحوم الحمراء ولديها نسبة من الدهون قد تصل إلى 35 % من كمية اللحمة

قومي بتحضير اللحم عندما تضعين كمية من اللحوم وكمية من الليه أو الدهن في المفرومة.

ثم ابدئي بوضع الخبز الكيزر و كمية من المياه وقومي بفرم هذه المكونات جيدا.

ثم نقوم بتقطيع البصل ونبدأ بفرمها.

نبدا بوضعها في وعاء عميق ونقوم باضافة الملح والفلفل الأسود والفلفل المطحون وبهارات الكفتة كل هذا دمجه جيدا.

ثم نقوم بوضع الكفتة في صينية، ونقوم في ادخلها الفرن ونتركها لمدة 15 دقيقة.

ثم نبدا باخراجها و نضع قطعه من الفحم عليها القليل من الزيت.

سوف نقوم بتغطية الكفته جيدا باستخدام ورق الفويل أو غطاء المعدني وبعد ذلك نقوم بتقديمها مع البقدونس المفروم