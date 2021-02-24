طريقة إعداد الباذنجان المقلي بدون زيت بخطوات سهلة وبسيطة

تعتبر كثرة الزيوت في الطعام ليست صحية وتؤثر سلبياً على الجسم بسبب ترسيب الزيوت وتكوين الدهون والسمنة المفرطة التي لا تعتبر مقبولة بالرغم من لذة الوجبات التي تحتوي على الزيوت مثل البطاطس المقلية والباذنجان المقلي إلا أنها لا تعتبر صحية خاصةً للأشخاص الذين يعانون من الأمراض ومن أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها باستمرار هو طريقة تحضير الباذنجان المقلي بدون زيت والذي يعتبر من الوجبات الشهية عند وضع مكساب الطعم التي تضيف للباذنجان لذه ومذاق رائع ونقدم لكم الطريقة من خلال هذا المقال.

طريقة تحضير الباذنجان المقلي خالي من الزيوت

الباذنجان أحد الخضروات متعددة الفوائد والحديد والفيتامينات التي تهتم الأمهات بتحضيرها بإستمرار نظراً للفوائد الغنية التي يمد الباذنجان بها الجسم كما أنه يمكن تحضيره بأكثر من طريقة.

أولاً:

تحضير طبق ماء بارد ونضع ملعقتين كبيرتين من الملح لمدة ساعة قبل التحضير حيث يساعد ذلك على عدم إمتصاص الزيت وكذلك الملح الذي يساعد على سحب فراغات الهواء والرطوبة.

ثانياً:

بعد خروج الباذنجان من الماء المالح نقوم بوضع شرائح الباذنجان في الحليب البارد، نحضر صينية مسطحة ووضع مناديل ورقية في سطح الصينية ونرص شرائح الباذنجان ونقوم بإدخال الصينية في الميكروويف على درجة حرارة هادئة لمدة ثلاث دقائق فقط حيث تعتبر تلك الخطوة أهم الخطوات التي تساعد على عدم إمتصاص الزيوت.

ثالثاً:

تحضير طاسة للقلي ووضع كمية مناسبة من الزيت ثم نبدأ بتسخين الزيت وتوضع قطع الباذنجان في الطاسة ونقوم بالتقليب من حين لآخر بحيث يكون لونه ذهبي ويمكن وضع الطاسة وقلي الباذنجان في الفرن ونقوم بوضع الباذنجان بعد خروجه من الزيت على ورق الزبدة في طبق مسطح ونلاحظ قرمشة الباذنجان وكيف أصبح خالياً من الزيت ثم نقوم بوضع البهارات حسب الرغبة ويتم تقديمه ساخناً.