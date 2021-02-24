طريقة عمل كيكة الآيس كريم السريعة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة

يُقبل الأطفال بشكل كبير على المثلجات مثل الأيس كريم والذي تعتبره الأمهات سبب من أسباب نزلات البرد خاصةً عند تناول الأيس كريم في فصل الشتاء ولكن ظهر مزيج أعتبره البعض غريباً في البداية وهو كيكة الأيس كريم والتي تعتبر الأكثر بحثاً على محرك البحث جوجل وتعتبر من الأشياء الإبداعية التي ظهرت مؤخراً في عالم الحلويات والمعجنات الشهية وتتسائل الكثير من الأمهات عن كيفية تحضيرها لتلبية رغبات الأطفال وهل هي مثل مكونات الكيك العادي لذلك نقوم بتقديم الطريقة من خلال هذا المقال.

طريقة عمل كيكة الآيس كريم

يوجد إختلاف في الآراء حول تفضيلات الأشخاص للكيك والحلويات بشكل عام ولا يمكن حصر أنواع الكيك في تلك الفترة خاصةً في ظل تسابق المطابخ العالمية حول الإبداع في الوجبات المختلفة يومياً.

مكونات كيكة الآيس كريم:

تحضير طبقة الأيس كريم أولاً وتركها في الثلاجة.

كوبان دقيق أبيض اللون.

ثلاث بيضات.

كوب من اللبن خالي الدسم.

ملعقة ونصف من الفانيليا السائلة.

ملعقة ونصف من مسحوق البيكنج باودر.

كوب سكر مطحون.

نخفق جميع المكونات معاً من البيض والزيت ثم الفانيليا بالمضرب الكهربائي أو العجانة لمدة تتراوح بين دقيقتين إلي ثلاث دقائق. نسكب السكر المطحون مع عدم إيقاف المضرب. ثم زيادة إرتفاع السرعة أثناء وضع الدقيق حتى تصبح العجينة ناعمة. تجهيز صينية الفرن وسكب الكيكة في الصينية لمدة نصف ساعة مع الحرص على عدم فتح الفرن والتأكيد من عملية النضج إلا بعد إنتهاء الفترة المحددة. وعند الإنتهاء من تحضيرها نبدأ بتوزيع خليط الآيس كريم على سطح الكيك ويتم تقطيعها والتمتع بأفضل مذاق لكيك الأيس كريم والتمتع به مع الأسرة والعائلة. بعد تناول الكيك يجب حفظ ما تبقى في الثلاجة حتى لا يصبح الآيس كريم مثل السوائل ويحتفظ بهيئته.

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طريقة التحضير