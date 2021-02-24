ماهي العلاقة بين إجهاد العمل والسكتة الدماغية

الحياة الحديثة العصرية غيرت مفاهيم العمل والوظائف بشكل جذري، في جانب معين باتت أفضل في الإنتاج، إلا أنها من جانب ثاني أثرت على الصحة العامة، وارتبط العمل مؤخرا بعدد من الأمراض منها السمنة وأمراض القلب وضغط الدم وغيرها، ولعل أخطرها ما حذر منها موقع "كليفيلاند كلينيك"دوت الخليج السكتات الدماغية، فكيف ذلك..

إجهاد العمل والسكتة الدماغية:

قالت أخصائية الأعصاب بمستشفي كليفيلاند كلينيك إيرين كاتزان: هناك أدلة متزايدة كثيرة ودراسات طبية تؤكد أن الإجهاد خاصة في العمل هو عامل خطر للإصابة بالسكتة الدماغية.

وقال الدكتورة كاتزان: إجهاد العمل بما فيه من توتر يرفع من نسبة التعرض للأمراض المختلفة مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض الأوعية الدموية هذه يمكن أن تؤدي إلى السكتة الدماغية أو النوبة القلبية.

دراسات حول علاقة إجهاد العمل و السكتة الدماغية:

في دراسة صينية نُشرت في مجلة Neurology، قيم الباحثون العلاقة بين ضغوط العمل ومخاطر السكتة الدماغية في المستقبل وأظهرت الدراسة أن السكتة الدماغية الناجمة عن الإجهاد خطر على الصحة.

وفق دراسة التي أجراها باحثون بجامعة جنوب كاليفورنيا، إن الموظفين الذين يحترقون جراء العمل لساعات طويلة، هم أكثر عرضة للإصابة بالرجفان الأذيني، وهو ضربات القلب غير المنتظمة، وإذا ما تُركت نبضات القلب غير المنتظمة دون علاج، فإنها تعرض المرضى لخطر السكتة الدماغية وفشل القلب، وكلاهما قد يكون مميتًا.

ويوصف «لاحتراق المهني» بأنه إجهاد مزمن في مكان العمل لم تتم إدارته بنجاح، ويتعرض المصابون به إلى الإرهاق واستنزاف الطاقة والضغط الذهني وزيادة المشاعر السلبية أو خيبة الأمل المتعلقة بعمل الفرد.

أسباب السكتة الدماغية:

حددت الدراسات الطبية عوامل الخطر العشرة المرتبطة بـ90% بالسكتة الدماغية، وهي:

ضغوط العمل.

الاكتئاب.

ارتفاع ضغط الدم.

التدخين.

أمراض القلب.

السمنة.

قلة ممارسة الرياضة.

تعاطى الكحول.

سوء التغذية.

اضطرابات النوم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.