يعد الكرز من ابرز اصناف الفواكه الصيفية المعروفة بمذاقها الحلو، وتعد ذات فوائد عديدة تعود على الجسم.

ويمتاز الكرز او الكريز كما يطلق عليه في بعض الدول مثل مصر، ذو قيمة غذائية عالية نظراً لمحتواه العالي من مضادات الاكسدة والفيتامينات والمعادن التي تعزز الصحة وتحمي من الامراض.

والاهم، ان تناول الكرز يساعد في خسارة الوزن، لذا فإن ما نستعرضه اليوم من فوائد الكرز ستجعل الكثيرين يقعون في حبه ويقبلون على تناوله.

9 فوائد صحية لتناول الكرز اهمها فقدان الوزن

نقل موقع "مصراوي" معلومات عن اهم الفوائد الصحية التي نجنيها من تناول الكرز، بحسب ما أورد موقع "food.ndtv".

وفوائد الكرز الصحية دوت الخليج التالية:

تحسين جودة النوم: يساعد تناول الكرز على النوم بشكل احسن بفضل محتواه من هرمون الميلاتونين، وهو هرمون تفرزه الغدة الصنوبرية في الدماغ يعزز النوم بشكل جيد وأعمق، ويسهم في تنظيم دورات النوم والاستيقاظ، والتحكم في ساعة الجسم الداخلية.

فقدان الوزن: على الرغم من طعمه الحلو، إلا ان الكرز فقير بالسعرات الحرارية، وهو غني بالفيتامينات التي تحفز عملية الايض في الجسم، ما يساعد على فقدان الوزن بشكل ملحوظ.

خفض ضغط الدم المرتفع: يحتوي الكرز على نسبة جيدة من البوتاسيوم الذي يخفض الصوديوم في الجسم، ما يساهم في خفض ضغط الدم والحفاظ على مستويات طبيعية للضغط.

تعزيز صحة القلب: الكرز من الفواكه الغنية بمضادات الاكسدة المعروفة بإسم الأنثوسيانين، والتي تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، وتنظيم ضغط الدم، ما يسهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

الحفاظ على توازن الحموضة في الجسم: الكرز من الاطعمة القلوية التي تساهم في موازنة درجات الحموضة في الجسم في حال تناوله بانتظام. ومعلوم ان ارتفاع المستوى الحمضي في الجسم يمكن ان يسبب مشاكل صحية في المعدة مثل عسر الهضم.

تحسين الرؤية: بفضل محتواه الكبير من مضادات الاكسدة، فإن الكرز من افضل الاطعمة المناسبة لصحة العينين كونه يساعد على تحسين الرؤية والحماية من امراض التنكس البقعي والمياه الزرقاء التي تتسبب في إتلاف العصب البصري.

تعزيز مستويات الطاقة: تناول الكرز من الطرق الفعالة لتنشيط الجسم، كونه يساعد على إمداد الجسم بالطاقة اللازمة. وهو يساعد في بناء خلايا الدم المسهلة للدورة الدموية، وبالتالي تعزيز مستويات الطاقة.

محاربة تجاعيد البشرة: مضادات الاكسدة الموجودة في الكرز تجعل منه رفيقاً مثالياً للبشرة، فهي تحارب التجاعيد وتجعل البشرة تبدو أكثر نضارة وشباباً. كما يساعد الكرز على التخلص من البقع الداكنة التي تظهر على الوجه نتيجة التعرض الدائم للشمس.

تحسين صحة الشعر: لكل سيدة تعاني من مشاكل الشعر، ينصح بتناول الكرز الذي يحتوي على فيتامين ب وج، وهي فيتامينات ضرورية لمنع تساقط الشعر وتقصفه وتساعد في التخلص من قشرة الشعر المزعجة.

في النهاية، لا بد من التنويه بأهمية الاعتدال في تناول الكرز وغيره من الفواكه والخضروات ومصادر الطعام، لتجنب الآثار العكسية السلبية للافراط في تناوله.