من منا لم يعاني من الصداع يوماً، ومن منا لا يزال يعاني منه حتى اليوم؟

إنه المشكلة الاكثر شيوعاً بين عامة البشر، ويأتي بأشكال ودرجات متفاوتة واعراض يمكن وصف بعضها بالخطير ويستدعي التدخل الطبي الفوري.

والصداع انواع مختلفة، بعضها يمر مرور الكرام دون أية آثار تذكر، ومنها ما يجعل المرء يرغب في ضرب رأسه بالحائط للتخلص من ألمه كما هو الحال مع الصداع النصفي.

فإن كنتم مهتمين بمعرفة انواع الصداع المختلفة الاشد والاكثر خطورة، تابعوا القراءة.

اهم انواع الصداع المختلفة بين الأشد والاكثر خطورة

لا بد من التنويه أولاً الى ان الصداع إما يكون أساسياً او ثانوياً، فالصداع الاساسي او الصداع الأولي هو الذي يحدث دون سبب معين، أما الصداع الثانوي فهو ناتج عن حالة مرضية معينة.

ومن ابرز انواع الصداع الاساسي او الأولي الشائعة كما أوردها موقع DailyMedicalinfo:

صداع التوتر: الذي يتسبب عادة بالالم او الضغط على كلا جانبي الرأس او على مؤخرة الرأس والعنق. ومن اسبابه، التوتر والقلق ووضعية النوم السيئة وانقباض الفك، ويمكن أن يتحول إلى صداع مزمن بالرغم من أنه غير حاد.

الصداع العنقودي: في جانب واحد من الرأس ولفترة قصيرة (15 دقيقة إلى 3 ساعات)، لكنه قوي وعادة ما يكون هذا النوع من الصداع مؤلما للغاية.

يوصف الصداع العنقودي بالصداع الانتحاري ويصيب عيناً واحدة او كلتا العينين، ويصاحبه ايضاً احمرار ودموع في العين، كما يمكن ان تتفاوت مدة الاصابة بها بين عدة شهور او سنوات.

الصداع النصفي: او الشقيقة، من اقوى انواع الصداع واكثرها شيوعاً خاصة عند النساء، تلعب الجينات دوراً كبيراً في الاصابة به، ويمتاز بظهوره على جهة واحدة من الرأس مع الغثيان والتقيؤ والحساسية للضوء والالم الشديد.

الصداع الجنسي: وهو نوع غير شائع قد يحدث أثناء الممارسة الجنسية، خاصة مع الوصول لذروة الجماع، ويمتاز بألم شديد ومفاجئ ونابض في الرأس والرقبة. وقد يتكرر هذا الصداع لعدة شهور متتالية، ثم يختفي لسنة كاملة، كما قد يصاب به المرء لمرة واحدة في العمر.

صداع التمارين الرياضية: تتسبب حدة التمارين الرياضية بالصداع نتيجة توسع الاوعية الدموية في الرأس اثناء التمارين.

صداع السعال: ويحدث أثناء نوبة سعال أو عطس، يأتي فجأة على شكل ألم حاد يشبه طعن السكين، قد يستمر لثوان أو يستمر لعدة ساعات بنوع أخف من الألم.

الصداع اليومي المزمن: يشعر به الانسان لمدة 15 يوماً متواصلاً او اكثر من مرة في الشهر الواحد، وقد يستمر يوميا لأكثر من 4 ساعات، مصحوباً بالغثيان والقيء والحساسية للصوت والضوء.

في حين ان انواع الصداع الثانوي الناجمة عن حالة طبية، دوت الخليج على النحو التالي: