حلى الدوناتس الأمريكية الهشة وأسرار نجاحها من أول مرة

تعد حلى الدوناتس واحدة من أشهر الحلويات الرائجة حول العالم، وهى من أشهى وأجمل أنواع الحلويات التي يحبها الجميع، ويتهافتون على تناولها من العربات الخاصة ببيعها في الشوارع والطرقات فالدوناتس حلى شعبية لها شعبية كبيرة، كما تباع أيضاً في كبرى المحلات المتخصصة في بيع الحلويات، ويرجع أصل حلى الدوناتس إلى الولايات الأمريكية وخاصةً في أمريكا الشمالية حيث تباع في شوارع المدينة كوجبة غذائية متكاملة، أو كحلى يقدم للمحبين في الطرقات بسعر مناسب، حتى أصبحت حلى الدوناتس من أشهر الحلويات التي تقدم في مطاعم الولايات المتحدة، وفي جميع المطاعم الغربية والعربية.

وتتميز حلى الدوناتس بشكلها الدائري المثقوب من المنتصف والمزين الوجه بالشيكولاتة أو السكر البودرة أو المربى، فشكله يعطي بهجة وسرور لكل متناوليه، وطعمه يشعرنا بالسعادة.

والدوناتس يمكن تحضيره بالكثير من الطرق، فيمكت قلي الدوناتس في الزيت، أو تسويته داخل الفرن، ويمكن صنع عجينة الدوناتس بالكثير من الطرق، وسوف نقدم لكم في هذا المقال أفضل وأسهل وأسرع الطرق لعمل الدوناتس، فتابعونا لمعرفة التفاصيل. مكونات عجينة الدوناتس ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض المخصص لعمل الحلويات. كوبان من الحليب الدافئ كامل الدسم. بيضتان دجاج بدرجة حرارة الغرفة. ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة الصلبة. ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض البودرة. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. ربع ملعقة صغيرة من الملح الناعم. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. كوب من صوص الشيكولاتة السوداء السائلة للتزيين. نصف كوب من السكر البودرة للتزيين. زيت طعام غزير لقلي الدوناتس. طريقة تحضير عجينة الدوناتس ينخل الدقيق جيداً لضمان نظافته، ويوضع في إناء عميق يسمح بالعجن فيه. تضاف الخميرة الفورية للدقيق ويقلب جيداً. يوضع السكر الناعم والملح على الدقيق وتقلب المكونات جيداً. يخفق البيض مع الفانيليا والزبدة في الخلاط الكهربائي أو في مضرب البيض حسب المتاح. يضاف الحليب الدافئ تدريجياً لخليط البيض مع الاستمرار في الخفق حتى يصبح الخليط كريمي هش. يضاف الخليط السائل لخليط الدقيق ونبدأ العجن. "حيلة ذكية" ألعب Fortnite على أجهزة ايفون وايباد مكونات عجينة الدوناتسطريقة تحضير عجينة الدوناتس

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