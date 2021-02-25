طريقة عمل قرص بالعجوة علي طريقة المخابز بالخطوات والمقادير

تتنوع المعجنات وطرق عملها وتسعي ربات المنزل علي عمل مختلف المعجنات في المنزل بنفس طريقة المخابز، ومن الأنواع المعجنات الأشهر في المخابز هي القرص بالعجوة، وتوجد الكثير من الطرق المختلفة لعملها ولكن القليل منها تعطي نفس طعم ومذاق قرص المحلات المتخصصة، وسوف نتعرف في هذا المقال علي طريقة عمل القرص بالعجوة المميزة بالمقادير والخطوات البسيطة التي تعطي نفس نتيجة محلات المخبوزات والتي تقدم كنوع من الحلوي الخفيفة.

طريقة عمل القرص بالعجوة في المنزل

مقادير عمل قرص العجوة

2 كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

كوب من السمن.

كوب من الماء.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة من السكر.

150 جرام من العجوة منزوعة النوى.

خطوات عمل قرص العجوة

يتم وضع الماء والسمن والسكر والخميرة في وعاء وخلطهم جيدا،ثم يتم وضع الدقيق والملح والعجن جيدا حتي تصح العجينة قطعة واحدة متجانسة، تترك العجين في مكان دافئ لمدة 7 دقائق حتي ترتاح، بعد ذلك يتم تقطيع العجين إلي قطع صغيرة حسب الرغبة، في هذه الأثناء يتم تحضير العجوة المنزوعة النوى وتليينها بملعقة من الزبدة وتشكيلها علي هيئة كرات صغيرة بنفس عدد قطع العجين.

يتم وضع كرات العجوة داخل العجين وغلقهم جيدا ويتم رصهم في صينية مخصصة للدخول للفرن ويتم تركها مدة 10 دقائق أخري في مكان دافئ قبل إدخالها الفرن، يتم تسخين الفرن علي درجة حرارة 210 درجة قبل إدخال الصينية، توضع الصينية في الفرن علي نفس درجة الحرارة لمدة 20 دقيقة أو أكثر حتي تمام النضج، تخرج القرص من الفرن وتوضع في وعاء، يتم تقديم قرص العجة مع الشاي أو القهوة في الفطار أو العشاء، كما يمكن تقديمها كسناك بين الوجبات، وتعتبر هذه الأكلة من أنواع الحلوي الخفيفة اللذيذة التي يحبها ويفضلها الجميع.