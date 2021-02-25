أقوي كريم للعرايس لتفتيح الجسم وازالة البقع السوداء والاماكن الداكنة بسرعة رهيبة

أقوي كريم للعرايس لتفتيح الجسم وازالة البقع السوداء تواجه العروس الكثير من المشاكل التي تتعلق بجمالها سواء بشرة أو شعر، ومن أهمها اسمرار البشرة ووجود بقع داكنة وعدم توحد اللون، ومن الطبيعي أنها تبحث عن شتى الطرق التي تعمل على تفتيح الجسم، ونحن نعلم أن الكريمات الخاصة بالعناية بالبشرة قد تكون باهظة الثمن ولن نستطيع شرائها بشكل دائم، لأن بهذا الوقت يوجد العديد من المستلزمات التي ترغب بشرائها، ولكن هل هذا يعني أن لا يوجد حل لهذه المشكلة؟ لا عزيزتي يوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح الجسم بمكونات طبيعية موجودة في منزلك تتمكني من تصنيع كريم طبيعي للتفتيح.

تعرفي معنا اليوم على أهم المكونات المستخدمة والتي تساعدك في القيام بعمل كريم تفتيح منزلي:

كريم الحليب والدقيق

في إناء عميق نقوم بخلط ملعقتين من الحليب السائل، ومن ثم يضاف لهم ملعقتين من الدقيق.

يضاف للخليط 3 ملاعق من النشا ونصف ملعقة من مسحوق الكركم.

تقلب كافة المكونات معاً حتى أن نحصل على عجين ويضاف له القليل من عصير الليمون مع التقليب حتى نحصل على

قوام متماسك.

نقوم قبل النوم بتنظيف البشرة ومن ثم نقوم بتطبيق الكريم على المناطق الداكنة بالجسم، ويترك حتى صباح اليوم التالي.

من أنواع الكريمات المنزلية الفعالة في تفتيح الجسم بشكل طبيعي من خلال الآتي:

نقوم بخلط نصف كوب ماء ورد ويضاف له ملعقة من نشا الذرة.

يضاف له 6 ملاعق من بودرة الأطفال ويضاف لهم 6 ملاعق من الفازلين.

من ثم يضاف له القليل من زيت الخروع وكمية من زيت اللوز وزبدة الشيا والقليل من الجلسرين والقليل من كريم البانثينول.

يتم مزج المكونات معاً حتى أن تحصلين على قوام كريمي.

يتم تطبيق الكريم بشكل يومي لحين التخلص من هذه المشكلة.