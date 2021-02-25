خطوات فرد الشعر في المنزل بالنشا بخطوات بسيطة وبأقل التكاليف

طريقة فرد الشعر بالنشا من الطرق الأكثر انتشاراً في الفترات الأخيرة، وكثيرا من النساء يفضلن الشعر المفرود عن الكيرلي ويسعين للحصول على شعر ليس ناعم، وللحصول على الشعر المفرود يكون عليهن أن يقصدن صالونات التجميل ويدفعن مبالغ مالية كبيرة بالإضافة إلى أن الفرد يتم باستخدام مكواة الشعر والتي قد تضعف جذور الشعر وتؤدي إلى تساقطه، أو قد تؤدي إلى احتراقه، وفي هذا المقال سنتناول طريقة فرد الشعر بالنشا كأحد الوصفات الطبيعية.

فرد الشعر في المنزل بالنشا

تتوافر النشا في أي بيت، وتتميز باحتوائها على عناصر غذائية متعددة من فيتامينات متنوعة وألياف ومعادن بالإضافة للفسفور والزنك والكالسيوم، كما تحتوي النشا على مضادات الأكسدة، ولهذا الخليط الرائع من المكونات تعتبر النشا مادة فعالة لفرد الشعر المجعد ليصبح ناعمًا مسترسلًا ذو مظهر حيوي.

مقدار ثلاثة ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

ملعقتان كبيرتان مملوءتان من زيت الزيتون.

كوب من حليب الجوز (السائل الموجود داخل ثمرة جوز الهند).

عصير ليمونتان.

في إناء يمكنك خلط عصير الليمون مع النشا وتقليبهم جيدًا حتى تختفي أي تكتلات ويصبح المزيج ناعمًا.

قومي بمزج حليب الجوز مع زيت الزيتون جيدًا وأضيفيهم لخليط النشا.

ادخلي الخليط إلى الميكرويف لمدة دقيقة واحدة ثم أخرجيه وقومي بتقليبه، ثم ادخليه مرة ثانية إلى الميكرويف لمدة دقيقة أخرى ثم اخرجيه وقلبيه ثانيةً، وكرري هذه الخطوات حتى يتماسك قوام الخليط ويصبح كريمي.

اتركي الخليط حتى يبرد تمامًا ثم قومي بتوزيعه وفرده على الشعر على هيئة قناع للشعر.

غطي الشعر بالبونيه السيلكون أو البلاستيك المخصص للشعر وضعي فوقها فوطة ساخنة، واتركيها ساعتين على الرأس.

قومي بغسل الشعر بالشامبو ثم بالبلسم ثم شطفه جيدًا.

طريقة فرد الشعر بالنشا

سعت الكثير من السيدات في الفترة الأخيرة الي فكرة استعمال الأساليب الطبيعية، وكانت من أبرز تلك الطرق هي فرد الشعر بالنشا.