طريقة عمل شمع الشوكولاتة لإزالة الشعر الزائد في المنزل وفوائده للبشرة

تظهر كل يوم مجموعة كبيرة من وصفات إزالة الشعر الزائد في الجسم، ومن أحدثها في الفترة الأخيرة شمع الشوكولاتة الذي يعتبر من الأنواع البرازيلية التي تقوم [أداء نفس وظيفة الشمع العادي في التخلص من الشعر الزائد، فضلاً عن تقديمه مجموعة كبيرة من الفوائد للجسم والبشرة، ومن خلال المقال التالي نقدم لكم جميع فوائد ذلك النوع الجديد من الشمع وطريقة تحضيره في المنزل.

كوب من السكر الأبيض.

ربع كوب من عصير الليمون الطازج.

ملعقة كبيرة من الجلسرين.

ملعقة كبيرة من الكاكاو أو الشوكولاتة الخام الزائبة.

مكونات عمل شمع الشوكولاتة في المنزلطريقة تحضير شمع الشوكولاتة في المنزل

في وعاء على النار نقوم بإضافة السكر والماء والليمون والجلسرين والتقليب جيداً لمدة خمس دقائق على الأقل، حتى يكتسب اللون الذهبي، وبعدها يرفع جانباً ونضيف له الشوكولاتة أو الكاكاو والتقليب جيداً، ثم نقوم برفعه مرة أخرى على النار مع التقليب، ويترك ليهدأ قليلاً قبل الاستخدام.

تساعد رائحة الشوكولاتة على تهدئة الجسم والاسترخاء والتخلص من التوتر. تتناسب درجة حرارة الشوكولاتة الساخنة مع درجة حرارة الجسم، على عكس الشمع العادي الذي يمكن أن يسبب الحروق. تساهم الشوكولاتة في تنعيم الجسم لاحتوائها على الكثير من العناصر المفيدة، ومنها زيت الصويا، زيت عباد الشمس، الكاكاو، زيت اللوم، والعديد من المعادن والفيتامينات. تساعد الوصفة على التخلص من أقصر الشعيرات والموجودة تحت الجلد لأنها تغطي البشرة بالكامل. تعتبر الوصفة خفيفة على الجلد وغنية بالعناصر المفيدة مما يجعلها مناسبة للتطبيق على الوجه. تعمل الوصفة على منح البشرة إطلالة متوهجة ومشرقة، وتساهم في التخلص من أثار الشمس وتفتيح البشرة. لا تتسبب الوصفة في أية التهابات للبشرة أو طفح جلدي، كما أنها تعمل على التقليل من ظهور الشهر مرة أخرى.

يجب أولاً أن نقوم بإجراء اختبار الحساسية من خلال تطبيق قطعة صغيرة على البشرة والانتظار لنرى إن يتحسس منها الجلد أم لا.

يجب أن تكون البشرة خالية من أية مرطبات أو كريمات.

تفرد قطعة من الشمع على المنطقة المرغوب إزالة الشعر منها، وتنزع في عكس اتجاه نمو الشعر.

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فوائد شمع الشوكولاتة في إزالة الشعرطريقة تطبيق وصفة الشوكولاتة على البشرة