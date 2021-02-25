ضعي ملعقة فازلين قبل النوم وستجعلك قمر 14 استخدامات سحرية للفازلين لن تتوقعيها

لا شك أن هذا الموضوعَ يبحث عنه الكثير منا، لأنه يمس الكثير من الجوانب المهمة فى حياتنا، حيث أن استخدامات الفازلين متنوعة ولا حصر لها، وقبل البدأ فى معرفة تلك الأستخدامات المختلفة يجب القول بأن هناك أنواع معينة من البشرة لا يتلائم معها، وقد يتسبب في احداث عدة أضرار بها لذا يلزم استشارة الطبيب قبل الاستخدام، أو القيام باختبار على جزء صغير من الجلد قبل استعماله بشكل كبير، ومن الجدير بالذكر أن من أكثرالنقاط المهمة بشأن استخدامه هى ترطيب الجلد، فهو لديه القدرة الكاملة على منح الرطوبة للجسم لأكبر فترة ممكنة.

منع جفاف الجروح والذى قد يؤخرمن شفاءها بسبب تكون قشرة تظل فترة من الوقت.

عدم تلوث الجرح فعندما نقوم بتنظيفه وتعقيمه يوضع الفازلين على مكان الجرح.

منع تكون آثر للجرح بعد تمام إلتئامه.

يستخدم فى إزالة المكياج، ويعتبر وسيلة إزالة آمنة للاستخدام فى منطقة محيط العين فيمكن وضعه على قطعة قطنية صغيرة ومسح الوجه جيداً بها.

يساعد فى إطالة الرموش وتحسين مظهرها فالاستعمال المنتظم يساعد على جعلها أكثر كثافة.

منع تقصف الشعر فالفازلين له دور هام وفعال فى مكافحة التقصف والسيطرة عليه، ومنع حدوث أى تقصف للشعر أثناء استخدامه.

بسبب القدرة الكاملة لديه لتكوين طبقة عازلة لحماية الجلد الكثيرمن الجراثيم، ويستخدم فى علاج الأمراض الجلدية مثل الصدفية وغيرها.

يساعد على حماية الجلد من الجفاف، والحفاظ على رطوبة الجسم، والتخفيف من جفاف الجلد لمنطقة الأنف، ومنع تشقق الشفاه والحفاظ عليها.

علاج تشقق القدمين، وتقوية الأظافر.

استخدامات الفازلينمحاذير يجب تجنبها

بالرغم من أن استخدامات الفازلين متعددة وله فوائد كثيرة ومتنوعة، إلا أنه يوجد له أضرار ومحاذير لابد من تجنبها وسوف نقوم بذكرها فيما يلى:

عدم استخدامه لحروق الشمس فهو يقوم بحبس الحرارة، وهذا قد يُسبب زيادة الحرق.

من الأفضل منع استعمال الفازلين كمزلق جنسي، فهذا قد يصيب المرأة بالتهابات المهبل.

منع استخدام الفازلين للأشخاص الذين يعانون من مشكلة حب الشباب، لأنه يسبب إغلاق المسام، وتراكم البكتيريا على البشرة.

الفازلين من أكثر أنواع الكريمات التي تفيد البشرة بطريقة صحية بدون ضرر يؤثر علي البشرة، حيث أن الفازلين له فوائد عديدة في الحصول علي أفضل بشرة، لأنه له القدرة علي التخلص نهائيا من وجود أي شوائب بالبشرة ويساعد أيضا علي ترطيبها ويجعلها أكثر نعومة، ويفضل معظم الناس استخدام الفازلين في فصل الشتاء ولا يستطيعون الاستغناء عنه لأنه قادر علي تحويل البشرة الجافة إلي بشرة ناعمة.