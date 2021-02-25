في اسبوع تطويل الشعر بجنون للركب ضعي الخلطة على شعرك وسيطول بلا توقف

يعد الشعر هو زينة كل فتاة وامرأة لهذا هناك العديد من الأشخاص الذين يهتمون بمظهرهم، ويقومون بتحضير له المزيد من الخلطات الطبيعية لتبدو في أجمل وجه ممكن، وهناك العديد من السيدات اللاتي يودون الحصول على خلطات طبيعية لتساعدهم في تطويل شعرهم حتى يصل إلى الركب، لهذا نقدم لكم بعض تلك الخلطات من خلال موقعنا هذا التي عند اتباعها والاستمرار عليها ستحصلين على نتيجة فعالة خلال فترة وجيزة.

خلطة البيض والعسل

المكونات

ثلاث حبات من البيض.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ربع كوب صغير من العسل.

طريقة التحضير

مزج المكونات السابقة مع بعضها البعض جيدا.

غسل الشعر بالماء البارد قبل وضعه عليه، وبعد ان ينشف نقوم بتدليكه جيدًا بالمزيج، ومن ثم ارتداء قبعة وتركه لمدة لا تقل عن خمس وثلاثون دقيقة.

غسل الشعر بعد مرور الوقت بالماء البارد، والشامبو جيدًا.

الاستمرار على تطبيق تلك الخطة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر متتالية، حيث ثلاث مرات من كل أسبوع فيهم، ومن ثم ملاحظة الفرق.

ينبغي عدم شطف الشعر بالماء الساخن ابدًا عند تطبيق تلك الخلطة حتى لا يتشابك الشعر.

الزيوت الطبيعية

المكونات

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة من زيت اللوز.

قبعة الشعر.

طريقة التحضير

مزج كافة الزيوت السابقة مع بعضها البعض، ومن ثم غسل الشعر جيدًا بالماء الدافئ.

تدليك الشعر بعد ذلك بالمزيج، ومن ثم ارتداء قبعة الشعر وتركه عليها لمدة لا تقل عن خمس وأربعون دقيقة.

غسل الشعر بعد مرور ذلك الوقت بالماء البارد والبلسم أو الصابون

تكرار تلك الخلطة مرة من كل أسبوع لمدة لا تقل عن شهرين، وسوف تلاحظين الفرق بنفسك سيدتي.

تعمل القهوة على تطويل الشعر بشكل فعال نظراً لانها تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، فمن المعروف أن الكافيين يعمل على تنبيه الجسم، فإذا قمنا بوضعه على فروة الرأس بعمل ماسك القهوة فأنه يعمل على تنبيه بوصيلات الشعر والأوعية الدموية، لإعطائها اشارة لفروة الرأس بزيادة تدفق الدم والذي من خلالها تنبت البصيلات بشكل سريع وفعال.

الشعر الطويل والجذاب من أكثر الأشياء التي تستطيع أن تلفت الأنظار وخاصة إذا كان طول الشعر مثل شعر النساء الهنديات، وبسبب ذلك تسعي كل فتاة وامرأة في البحث عن أفضل خلطة هندية للوصول إلي شعر طويل ولا يوجد له مثيل، ولكي نحصل علي شعر طويل ويكون صحي لابد من الالتزام بعدة أمور بجانب استخدام أي خلطة من الخلطات الهندية، فمنها ضرورة الاتباع بنظام غذائي صحي ومفيد وأيضا الاهتمام بالشعر بشكل مستمر.