اسرع خلطة هندية لتطويل الشعر بسرعة صاروخ لشعر طويل للركب ضعيها لمدة أسبوع

من منا لا تحلم بشعر جميل يتميز بالنعومة والطول مثل الذي نراه في الأفلام والمسلسلات الهندية، فشعر المرأة تاجها وبداية الطريق للقيام بروتين العناية الشخصية، ويجب القول بأن هناك العديد من المواد المستعملة لتطويل الشعر، سواء الكيميائية منها أو الوصفات الطبيعية التي تحتوي على مواد من وحي الطبيعة، والتي ينصح باستعمالها تجنبا لحدوث أي ضرر للشعر بفعل المواد الكيميائية، التي قد تتواجد ضمن الكريمات والمواد الأخرى التي تستعمل بغرض تطويل الشعر، والتي عادة لا تعطي النتيجة المطلوبة فيصبح الأمر بمثابة إهدار للمال ليس أكثر.

قناع الصبار لتطويل الشعر

يتميز الصبار بكونه مصدر هام للعديد من الإنزيمات التي تقوم بتحليل البروتين، والتي تصلح لمعالجة الخلايا التي تلفت بفروة الرأس، مما يعمل على تعزيز نموه بالإضافة إلى تركيبه وتنعيمه.

المكونات:

ورقة صبار.

2 ملعقة كبيرة من المياه

زجاجة رذاذ فارغة.

طريقة الاستخدام:

يتم استخلاص ملعقتين من الهلام الموجود بالصبار.

يتم إضافة المياه ويمزجا معا بشكل جيد ثم يوضع في زجاحة الرذاذ.

يتم رشه على الشعر بعد أن يتم غسله وتجفيفه.

يترك على فروة الرأس باعتباره مثبت للشعر.

ينصح باستعمال هذه الوصفة من 3 إلى 4 مرات أسبوعياً للحصول على النتيجة المرجوة.

وصفة زيت الزيتون وجوز الهند الساخن

تعمل هذه الوصفة بتحفيز بصيلات الشعر مما يعمل على تطويله، إلى جانب خاصية الترطيب التي تتمتع بها تلك الزيوت، كما يعالج مشكلة القشرة والحكة لإحتوائه على دهون تساعد على تحقيق ذلك.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون.

منشفة ساخنة.

طريقة التحضير:

يتم تدفئة الزيوت على حمام مائي حتى يسيل تماماً.

تدلك بواسطته فروة الرأس ثم بقية أجزاء الشعر.

يجب أن يترك الزيت لمدة لا تقل عن نصف ساعة كاملة.

شرط أن يتم تغطية الشعر بواسطة المنشفة الساخنة.

يتم غسل الشعر بواسطة الشامبو المخصص له ثم البلسم.

تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا لتحقيق النتيجة المرغوبة.

بعد سر جمال الاثني هو طول شعرها فعندما يكون الشعر طويلا تشعر الفتاة بالسعادة، لذلك يسعي الجميع إلي البحث عن كل ما يساعد في تطويل الشعر بسرعة وبشكل طبيعي وبدون ضرر أو حدوث أي تلف في الشعر، فيجب تجنب استخدام جميع المستحضرات التي بها مواد كيميائية تعمل علي تساقط الشعر وتقصفه، ولكن للحصول علي شعر طويل وجذاب لابد من استعمال بعض الخلطات الطبيعية فهي تكون مفيدة جدا لصحة الشعر وأيضا تحافظ عليه وتحميه من جميع المشاكل ومن أكثر ما يميز هذه الخلطات هي أنها غير مكلفة ويمكن لأي شخص استخدامها.