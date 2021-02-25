بدون فرن في دقائق طريقة عمل خبز الطاسة هش وخفيف جدا بدون تعب

عيش الطاسة هو نوع من الخبز الذي يتم تحضيرها بسهولة دون الحاجة الى فرن، فهو لا يتطلب غير طاسة كبيرة الحجم ونار مرتفعة، ومن أهم نجاح هذا النوع من الخبز هو الخميرة جيدا لكي يرتفع ويكون مستوي وجاهز للأكل، وعند تحضيره لا يأخذ الكثير من الوقت. مكونات عمل خبز الطاسة بدون فرن واحد كيلو جرام من الدقيق الأبيض الخاص بالمخبوزات، ويجب أن يكون دقيق فاخر.

قطعة من الخميرة البيرة تكون مناسبة الدقيق.

أو كيس من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج بودر.

ربع ملعقه كبيره الحجم من السكر.

ربع ملعقه صغيره الحجم من الملح.

خمسين جرام من السمنة أو من الزبدة.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الذرة.

واحد كوب من اللبن الرايب، أو واحد كوب من الزبادي.

وأحد كوب من الحليب البقري أو الجموس.

ماء دافئ للعجن. طريقة عمل خبز الطاسة بدون فرن في طبق بلاستيك كبير الحجم نقوم بنقل الدقيق لكي نتخلص من أي شوائب أو أتربة موجودة به.

نقوم بإضافة علي الدقيق جميع المكونات الجافة، مثل السكر والملح والبيكنج بودر، ونقوم بتقليبه مع بعضهم جيدا.

نضع الخميرة على بعض الماء الدافئ ونضع عليها القليل من السكر ونتركها خمس دقائق حتى تتخمر.

بعد مرور الخمس دقائق نضيف الخميرة إلى الدقيق، ونضع عليه اللبن الرائب أو الزبادي و نعجنهم مع بعضهم حتى يختفي الدقيق، واذا تبقي دقيق نقوم بوضع الحليب و نعجنهم مع بعضهم جيدا.

يتطلب العجين حوالي عشر دقائق من العجن المتواصل، نترك العجينة ساعة كاملة في مكان دافئ حتى تخمر.

ونقوم بتقطيع العجين إلى دوائر صغيرة الحجم، ونفردها علي رخامية المطلع بعد وضع القليل من الدقيق عليه.

نقوم بتسخين الطاسة ونضعها بها العجين بعد فرده علي شكل دائرة إلي أن يصبح به دوائر حمراء اللون. الاستعلام عن أسماء معارض تقسيط السيارات مكونات عمل خبز الطاسة بدون فرنطريقة عمل خبز الطاسة بدون فرن

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