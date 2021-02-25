طريقة عمل كباب حلة بالفراخ بطريقتي احسن من المشوية الذ طعم ممكن تاكليه

يعتبر كباب الحلة من أشهى الوصفات المنتشرة في الكثير من الدول العربية وخاصة في مصر، حيث تعد من الوصفات سهلة التحضير والغير مكلفة، وخاصة إذا كانت كباب الحلة بالفراخ فمن المعروف أن الفراخ من الأكلات رخيصة الثمن، بالإضافة إلى طعمها اللذيذ، وأيضاً نجد أن الأطفال يحبونها، بالإضافة إلى أنه يمكن تناولها أثناء عمل الرجيم نظراً إلى أنها وجبة خفيفة ولا تحتوي على سعرات حرارية عالية. طريقة كباب حلة بالفراخ طريقة كباب حلة بالفراخ سوف نقدم لكي سيدتي طريقة تحضير كباب الحلة من صدور الفراخ بوصفة سريعة التحضير ولذيذة المكونات نصف كيلو صدر فراخ مخلي.

2 من فصوص الثوم المهروس ناعم.

ربع كيلو بصل مقطع جوانح.

5 ملاعق زيت نباتي.

فلفل ألوان جوانح.

طماطم مكعبات صغيرة.

معلقة صغيرة من السمن.

رشة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

معلقة صغيرة من الملح.

معلقة صغيرة من بهارات الفراخ. طريقة تحضير كباب حلة بالفراخ نقوم بتحضر صدر فرخة ونقوم بغسلها جيداً بالماء والليمون والملح، ومن ثم نقوم بتقطيعها إلى مكعبات صغيرة ونتركها حتى يتم تصفية الماء بالكامل.

نحضر قدر عميق ثم نضع بداخله كلا من السمن والزيت الذرة ونتركها حتى يسخن جيداً، ومن ثم نضيف الفراخ المكعبات صغيرة ونقوم بالتقليب لمدة عشر دقائق حتى يتغير لون الفراخ بالكامل.

نضيف البصل المقطع جوانح إلى الفراخ ونقوم بالتقليب جيداً.

بعد أن نترك البصل لمدة دقيقتين على النار نضيف الثوم المفروم ناعم، ونقلبة جيداً.

نضيف الطماطم المكعبات صغيرة ونقلبه جيداً لمدة دقيقتين ومن ثم نضيف الفلفل الأسود والملح وبهارات كباب الحلة ونتركها لمدة ربع ساعة.

بعد أن تنضج جميع المكونات نضعها في طبق التقديم، ويقدم بجانبها أرز أبيض أو مكرونة بالصلصة الحمرا أو بجانب عيش بلدي. كيفية تغيير صوتك في رسائل واتساب إلى عدة أصوات مختلفة بطريقة سهلة طريقة تحضير كباب حلة بالفراخ

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