لكل عروسة مقبلة على الزواج خلطة مغربية لتفتيح وتبييض الجسم كله في 3 أيام

الفترة قبل يوم الزفاف غالباً فترة قلق وحيرة لكل عروس، وذلك لحرصها على الحصول على أحلى إطلالة، ولتتمتَع ببشرة الأطفال في النعومة والإشراق مع أعلى درجة تفتيح، ومن أفضل الطرق المضمونة والمجربة هي الطرق المغربية، فتلجأ لها الكثير من الفتيات والسيدات سواء للزفاف أو في الأيام العادية، لأنها تمتاز بالتأثير السريع فيمكن استخدامها بشكل طارئ أو كروتين أسبوعي للمحافظة على صحة البشرة ودرجة اللون، ولها العديد من الفوائد التي تساعد في التخلص من مشاكل البشرة كالأماكِن الداكنة والحبوب والرؤس السوداء، ومن المميزات التي تجذب أي سيدة لتلك الطرق هي مفعولها الرهيب لتفتيح الاماكن الحساسة، وترطيبها دون أي أضرار كالتهيُج والالتهابات

خلطة مغربية لتبييض الجسم

هناك عدة طرق وخطوات والعديد من الخلطات، ولكن من الخلطات المميزة تلك الخلطة ومكوناتها:

علبة جلسرين عبوة بمقدار مائة ملليلتر.

نصف كوب فازلين أو ما يعادل أربع ملاعق.

عبوة صغيرة من الجليسوليد.

ربع كوب زيت خروع.

نصف كوب من بودرة الأطفال.

ربع كوب من زيت اللوز.

نصف كوب من ماء الورد ونصف آخر من الماء العادي.

علبة جلسرين سائل مقدار مائة ملليلتر.

ملعقتان صغيرتان من النشا.

نحضر وعاء مناسب أو كبير للخلط بسهولة.

نخلط كلا من الجلسرين والجليسوليد بملعقة خشب، و نمزجه جيداً ثم نضيف بودرة الأطفال.

نقوم بعمل الخليط الثاني المكون من ماء الورد والماء العادي والنشا، ثم نضعه على النار مع التقليب حتى تمام التجانس ثم نضعه جانباً حتى يبرد.

نصنع الخليط الثالث من زيت الخروع واللوز والفازلين.

نقوم بخلط الثلاثة معا في الوعاء الأول لأن حجمه كبير.

يحفظ في الثلاجة لعدة دقائق، وبعد الإستخدام في اليوم الأول يغلق الوعاء بإحكام و يعاد إلى الثلاجة مرة أخرى.

تستعمل لمدة ثلاثة أيام وبشكل متتالي يدهن الجسم كله فتعطي نتيجة مبهرة.

للاسْتخدام في الأماكن الحساسة والداكنة بشكل خاص، تدهن لمدة لا تقل عن عشر دقائق مع التهوية الجيدة.

بعدها يمكن ارتداء الملابس ويفضل القطنية.

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طريقة الاستعمالنصائح هامة عند استخدام الخلطة