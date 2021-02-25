اقوي خلطة تبييض وتفتيح الجسم كله والتخلص من البقع الداكنة من أول مرة

تحتاج العروس ان تكون مميزه دائما وذات جمال فائق وأن تعتني بنفسها قبل فتره الزفاف ويجب أن يكون ذلك قبل الزفاف بفترة وفيرة كي تستعد لرونقها فبعضهم يعانون من اسمرار في بعض المناطق تحتاج إلى التفتيح ولكن ليس كل النساء بإمكانياتها استخدام الليزر في التقشير لتبييض الجسم لذا نوفر لكي سيدتي خلطات تساعدك على التخلص من المناطق الداكنة في جسمك وتفتيحها قبل زفافك . خلطة الارز لتبييض وتفتيح الجسم خلطة الارز لتبييض وتفتيح الجسم المكونات : ملعقتين من الأرز .

ماء مغلي .

نشا .

ملعقة من العسل . طريقة التحضير: قومي بغلي الارز في الماء، ثم قومي بوضعه في الخلاط واطحنيه .

تطبيقه علي وجهك، ومن ثم افركي وجهك بحركات دائريه ثم اغسلي وجهك بعد خمس عشر دقيقة.

تكرار تلك الخلطة مرتين اسبوعيا. وصفة الزبادي واللبن البودر لتفتيح الجسم وصفة الزبادي واللبن البودر لتفتيح الجسم المكونات: ملعقتان من الزبادي .

ملعقة من السكر الخشن .

معلقة من الليمون .

معلقة من اللبن الرائب .

معلقة من القهوة . طريقة التحضير: قومي بعصر الليمون في طبق، ومن ثم مزج المكونات مع بعضها البعض.

جففي المنطقه المراد تبييضها جيداً، ومن ثم افردي المكونات على تلك المنطقة .

افركي الوصفه علي جسمك ومن ثم قومي بعمل حركات دائريه لكي يتم تقشير الجلد الميت .

اتركي الوصفه خمس وعشرون دقيقة، ومن ثم قومي بشطف جسمك جيدا ثم رطبيها بمرطب مناسب .

كرري الوصفة مرتين في الأسبوع . وصفة البطاطس لتبييض الجسم وصفة البطاطس لتبييض الجسم المكونات : بطاطس مقطعه ومسلوقه .

ثلاث ثمرات من الليمون . طريقة التحضير : قومي بعمل عصير من الليمون، ومن ثم ضيفي عليه البطاطس وامزجي جيدا .

وافرديه على المنطقة التي تود تبييضها مع الفرك الدائري .

اشطفيه وكرري مرتين في الاسبوع للحصول علي افضل نتائج . منصة مدرستي للتعليم عن بعد 1442 توكلنا تسجيل الدخول

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