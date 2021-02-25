طريقة فرد الشعر بالنشا للحصول على شعر أملس من المرة الأولى

فرد الشعر بالنشا هي أحد الوصفات التي تم الاعتماد عليها في الفترة الأخيرة لفرد الشعر المجعد بمكونات طبيعية بعيداً عن كريمات الفرد التي تحتوي على نسبة عالية من الكيماويات، التي تسبب الضرر لصحة الشعر وتتلفه على المدى البعيد، كما أن تلك المواد الكيماوية تتسبب في تساقط الشعر وتقصفه وإصابته بالعديد من المشكلات، ولكننا اليوم بصدد تقديم وصفة من المكونات الطبيعية التي تقدم التغذية الكاملة لجميع أنواع الشعر، وتجعله أملس وناعم من الاستخدام الأول، وفي حالة عدم ملائمة الوصفة لنوع شعرك فتأكدي أنها لن تسبب له أية أضرار لأن جميع محتوياتها من المواد الطبيعية.

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

كوب من لبن جوز الهند.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

أربعة ملاعق كبيرة من عصير الليمون الطازج.

شامبو طبي.

قبعة الشعر البلاستيكية.

مجفف الشعر.

أولاً نقوم بتقليب كل من زيت الزيتون ولبن جوز الهند في وعار على النار. وفي وعاء جانبي نقوم بمزج الليمون والنشا للحصول على قوام متجانس. يتم تقليب كل المكونات سوياً على نار هادئة مع الاستمرار بالتقليب، للحصول على قوام كثيف كالبلسم. نترك الخيط جانباً حتى يبرد تماماً. يتم تقسيم الشعر إلى خصلات وتوزيع الخليط عليها من الجزور وحتى الأطراف. التأكيد من تغليف كل شعر بالخليط لدينا. يتم تغطية الشعر بالغطاء البلاستيكي وتوجيه الحرارة عليه حتى يساعد في التقليل من تجاعيد الشعر. يتم غسل الشعر جيداّ بالشامبو الطبي وتنشيفه ولاحظي الفريق بنفسك.

مكونات وصفة فرد الشعر بالنشاطريقة تطبيق وصفة فرد الشعر بالنشا بالتفصيلفوائد وصفة فرد الشعر بالنشا

يعتبر لبن جوز الهند من المواد الغنية بالألياف والدهون والمغذيات الطبيعية التي تعمل على ترطيب الشعر وتقديم المكونات المناسبة له، أما عن زيت الزيتون وفيتامين هـ، فهم من المكونات التي تعمل على ترطيب الشعر بعمق، مما يعمل على التقليل من نسبة التجعيد فيه بصورة كبيرة، والليمون الذي يعمل على تطهير فروة الرأس من البكتريا لاحتوائه على مضادات الأكسدة، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار تجنب تطبيق الوصفة على الشعر المصبوغ نظراً لاحتوائها على الليمون الذي يؤثر على اللون.