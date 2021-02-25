أسهل طريقة لصبغ الشعر أشقر رمادي في البيت وبمكونات بسيطة

أسهل طريقة لصبغ الشعر أشقر رمادي في البيت الاهتمام بتغيير لون الشعر أمرًا تعرفه أغلب النساء، وتتباين الألوان التي تفضلها للنساء وفقًا للموضة التي تتغير من موسم لآخر ومن عام إلى آخر، وقد حظي اللون الأشقر الرمادي لصبغات الشعر في الآونة الأخيرة بتفضيل النساء له مؤخرًا.

علبة صبغة شعر لون أشقر رمادي.

علبتان من صبغة الشعر لون أشقر طبيعي.

إناء للخلط.

قفازات لحماية الأيدي.

بونيه بلاستيك أو سيليكون.

ملابس قديمة.

كلبسات لتقسيم الشعر.

مشط ضيق الأسنان.

فرشاة صبغة.

فازلين.

شامبو خالي من الكبريت خاص بهذا اللون من الصبغة.

بلسم للشعر.

قومي بارتداء الملابس القديمة حتى لا تتصبغ الملابس الجديدة بالصبغة.

في الإناء قومي بخلط علب الصبغة جميعها وامزجيهم جيدًا حتى تمام التجانس.

جربي قليل من الصبغة على منطقة صغيرة من الشعر أولًا، شرط الابتعاد عن منابت الشعر مسافة بوصة لتتأكدي من أن اللون الذي ستحصلين عليه هو المطلوب، كما سيتضح لك الوقت اللازم للحصول عليه.

مشطي شعرك بالكامل وتأكدي من فك أي تشابكات به.

قومي بتقسيم شعرك إلى 4 أـجزاء مع تثبيت كل جزء بالكلبسات.

استخدمي الفازلين في تغطية الرقبة والجبهة ومنطقة خلف الإذن حتى لا تتأثر من أثار الصبغة وتغير لون الجلد.

باستخدام القفازات قومي بتوزيع الصبغة بحيث توزع على أجزاء الشعر المقسمة من منابت الشعر إلى أطرافه، وكوني حريصة ألا تلامس الصبغة فروة الرأس حتى لا تتأذى أو تتهيج.

غطي الشعر بالبونيه المخصص له بعد الانتهاء من توزيع الصبغة.

تترك الصبغة على الشعر من 20 إلى 45 دقيقة فقط.

قومي بغسل شعرك بالماء فقط حتى تتخلصي من أي أثار للصبغة ويصبح الماء النازل منه شفافًا.

قومي بغسل الشعر مرة أخرى بالشامبو المخصص للمحافظة على لون الصبغة.

قومي بوضع البلسم على الشعر ثم شطفه مرة أخرى.

تجنبي غسيل شعرك قبل يومين من تطبيق الصبغة على الأقل.

مستلزمات صبغ الشعر باللون الأشقر الرماديطريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي

ولارتفاع تكلفة الصبغات في صالونات التجميل يسعى البعض لعمل صبغة الشعر في البيت، ولذلك تناول المقال أسهل طريقة لصبغ الشعر أشقر رمادي في البيت.