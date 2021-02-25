الفطيرة التركية المحشية هشه ورطبه وخفيفه مثل القطن بعجينه مميزه وسحريه تستخدم لجميع المخبوزات

طريقة تحضير الفطيرة التركية المحشية بشاورما الدجاج الفطيرة التركية المحشية بشاورما الدجاج تعد من أفضل أنواع المعجنات التي يتم تقديمها في المطبخ التركي، وانتشرت بعد ذلك في كثير من مطابخ الوطن العربي، كما أنها مناسبة لتكون وجبة الغداء أو العشاء لذلك يمكن لكل سيدة تحب الطبخ والابداع فيه تقوم بتحضير الفطيرة التركية بكثير من الطرق واليوم سوف نقدم لكم طريقة عمل الفطيرة التركية المحشية بشاورما الدجاج.

تعد واحدة من أسهل الطرق الذي يتم استخدامها لتحضير الفطيرة التركية بطريقة جديدة ومبتكرة تتم كما يلي:

4 كوب دقيق.

3/1 كوب زيت.

5 خميرة.

4 ملاعق كبيرة حليب.

رشة ملح.

2 ملعقة سكر.

ماء للعجن.

صدور دجاج مقطعة قطع صغيرة بدون عظم.

1 كوب خل.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 ملعقه صغيره بهارات.

مرقه دجاج.

كوب زيت للقلي.

1 ملعقة كبيرة طحينة.

1 بصلة مفروم ناعم.

ملعقة بقدونس مفروم.

ثمرة طماطم مفروم.

رشة سمسم.

بيضة مخفوقة.

في وعاء الخلط ضعي الدقيق والخميرة والسكر والحليب والملح واخلطي لبضعة ثواني ثم يتم إضافة الماء للوعاء تدريجياً مع إعادة تشغيل الخلاط.

قومي بخلط المكونات مع بعضها حتى يتكون لديك عجينة ناعمة، قومي بنقلها لوعاء أخر وغطيه بالنايلون ثم يتم تركها جانباً حتى ترتاح وتتضاعف في مكان دافئ لمدة ساعة كاملة.

في هذا الوقت قومي بتحضير شاورما الدجاج ضعي طاسة على النار ضيفي لها الزيت ثم يتم تشويح الدجاج وإضافة الملح والفلفل الأسود وقلبي حتى أن ينضج تماماً.

بعد ذلك يتم إضافة البصل والطماطم والبقدونس والخل والطحينة وقلبي المكونات مع بعضها البعض، بهذا تكون قد جاهزة للحشو ويترك حين الاستخدام.

احضري العجينة وقسميها لجزئيين بعد ذلك ورشي سطح المطبخ بقليل من الدقيق ثم ابدئي في فردهم بالشوبك حتى تصبح بشكل مستطيل.

ثم ضعي بها الحشو وافرديه جيداً، ثم يتم وضع الجزء الثاني من العجينة السحريه مع غلق الأطراف، ضعيها في صينية الفرن المدهونة بقليل من السمن مع دهن وجهها بالبيض ورش القليل من السمسم ثم ادخليها للفرن لمدة 25 دقيقة لتصبح ذهبية اللون.