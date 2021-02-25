خلطة تطويل الشعر بدون أدوية بسرعة فائقة بمكونات من المنزل

خلطة تطويل الشعر بدون أدوية عن طريق أستخدام مكونات من المنزل، حيث تستخدم الزيوت الطبيعية والأعشاب لتعزيز وإعادة نمو الشعر بشكل طبيعي وزيادة طوله وكثافته ليصبح طويل مثل ذيل الحصان، تبحث جميع الفتيات عن أفضل خلطة لتطويل الشعر باستخدام مكونات طبيعية بدون أدوية؛ لما تسببه المواد الكيميائية من أضرار كبيرة تؤدي إلى تلف الشعر وعلى المدى الطويل تسبب تسقط الشعر.

قبل البدء في تحضير وصفة لتطويل الشعر يجب غسله بالماء الدافئ وتمشيطه بواسطة مشط خشبي؛ والتوقف تماماً عن استخدام المشط البلاستيكي الذي يسبب بسبب انبعاث شحنات كهربية تؤدي إلى تساقط الشعر، نقدم لكم عبر موقع ثقفني أسهل طريقة لتطويل الشعر بشرط الالتزام بكافة المقادير وطريقة التحضير وطريقة الاستعمال.

خلطة تطويل الشعر بدون أدوية

يجب الانتباه إلى عدم التقليل أو الزيادة في الكميات المذكورة قبل التحضير لضمان الحصول على أفضل نتيجة، إليكم الوصفات التالية:

الزيوت الطبيعية: في هذه الوصفة نستخدم أسرع زيوت لتطويل الشعر ، ضعي معلقتين من زيت جوز الهند مع معلقة من زيت الأركان ومعلقة من زيت جوز الهند مع نصف معلقة من زيت الزيتون، قومي بخلط جميع المكونات حتى تتجانس في قوام واحد، قومي بوضع الخلطة على شعرك بالتساوي من الجذور حتى نهاية الأطراف قبل النوم؛ مع مراعاة تكرار الاستخدام مرتين في الأسبوع لمدة شهر متواصل للحصول على شعر ناعم وطويل.

، ضعي معلقتين من زيت جوز الهند مع معلقة من زيت الأركان ومعلقة من زيت جوز الهند مع نصف معلقة من زيت الزيتون، قومي بخلط جميع المكونات حتى تتجانس في قوام واحد، قومي بوضع الخلطة على شعرك بالتساوي من الجذور حتى نهاية الأطراف قبل النوم؛ مع مراعاة تكرار الاستخدام مرتين في الأسبوع لمدة شهر متواصل للحصول على شعر ناعم وطويل. عصير البصل: تعد الوصفة السحرية لتطويل الشعر حيث تحتوي على مواد مؤكسدة تعمل على إعادة إنبات الفراغات في الشعر، قومي بتقطيع البصل إلى قطع صغيرة ثم ضعيها في كوب من الماء لمدة يوم كامل؛ ثم تصفية البصل من الماء للحصول على عصير البصل لتطويل الشعر جاهز للاستخدام، ضعي العصير على شعرك مع تدليك فروة الرأس وتركه لمدة ساعة ثم غسله بالماء الدافئ بالشامبو، مع تكرار الوصفة مرتين كل أسبوع لمدة ثلاثة أشهر متواصلة.

ماسك لتطويل الشعر بسرعة فائقة

قومي بتقطيع الثوم إلى قطع صغيرة الحجم مع معلقة من عسل النحل الطبيعي للحصول على ماسك تطويل الشعر بسرعة فائقة، ضعي الخليط على شعرك ثم أتركيه لمدة ساعة مع ارتداء قبعة الاستحمام؛ مع تكرار استعمال الماسك مرة واحدة في الأسبوع قبل النوم وبذلك تكوني حصلتي على أفضل خلطة تطويل الشعر بدون أدوية.