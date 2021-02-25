العجينة السحرية لكل انواع المعجنات خلال 10 دقائق هشه وقطنيه للفطائر والعيش والبيتزا

طريقة تحضير العجينة السحرية العجينة السحرية تحتاج لها كل سيدة ترغب بتحضير أحد أنواع المعجنات سريعاً سواء كان البيتزا أو الباتيه أو أي نوع أخر، فالمعجنات يتم تحضيرها باستخدام بعض من المكونات التي يوجد معظمها في مطبخك فهي يمكن أن تستغرق منك سوى ال10 دقائق فقط لا غير، وتقدرين بعد ذلك تحضير أشهى المعجنات سهلة التحضير.

إلى كل سيدة طريقة سهلة وبسيطة تستطيع استخدامها لتحضير كافة أنواع المعجنات والمخبوزات الهشة والقطنية في منزلك فلا داعي للذهاب للمخابز لشرائها فأنت تستطيعين القيام بتحضيرها بنفسك في البيت بعد الآن كما يلي:

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.

4/1 كوب ماء دافئ.

رشة ملح.

2 كوب طحين.

1 ملعقة سكر أبيض ناعم.

120 جرام زبادي.

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة.

2 ملعقة كبيرة مايونيز.

احضري ربع كوب من الماء الفاتر ضعي به ملعقة صغيرة من السكر والخميرة وقلبيهم حتى الذوبان ثم يتم تركها جانباً حتى تتخمر وتتفاعل.

احضري وعاء عميق يضاف له الدقيق مع الملح والكمية المتبقة من السكر وقلبيهم باستخدام ملعقة خشبية ثم اضيفي البكينج بودر واللبن وقلبي.

ثم يضاف للخليط المايونيز والزبادي وخليط الخميرة بعد أن تفاعلت مع بعضها وتخمرت جيداً، وباستخدام الملعقة الخشبية اخلطي المكونات سوياً.

بعد الانتهاء من التقليب ضيفي القليل من الماء الدافئ تدريجياً ليصبح لديك عجينة ناعمة وطرية ثم تترك العجينة بعد تغطيتها بالنايلون لمدة ساعة لتتخمر وتتضاعف.

بعد تخمر العجينة احضريها ورشي سطح المطبخ الأملس بقليل من الدقيق واعجني العجينة عليه لمدة 10 دقائق حتى أن تصبح ناعمة وطرية.

بعد ذلك تستطيعين سيدتي استخدام العجينة في تحضير أي نوع من المعجنات التي ترغبين بها أنت وعائلتك.