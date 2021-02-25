طريقة إعداد مافن الشوفان الصحي بأبسط الطرق ومكونات في كل بيت

يعد مافن الشوفان الصحي أحد الأطعمة الصحية التي يمكن إعدادها مالحة أو حلوة، وهو مناسب لمن يتابع حمية غذائية للتخسيس، أو لمرضى السكري، حيث تحتوي على قيمة منخفضة للسعرات الحرارية، وهي من الوصفات السريعة والسهلة في إعدادها بالإضافة لانخفاض تكلفتها.

بيضتان بحرارة الغرفة.

وكوب ونصف من الشوفان أو ما يعادل 225 جرام.

نصف كوب من السكر البني وهو ما يعادل 75 جرام.

كوب ونصف من الدقيق الأبيض بما يعادل 225 جرام.

نصف ملعقة ملح صغيرة (5 جرام).

ملعقتان صغيرتان من البيكينج صودا (10 جرام).

ملعقتان صغيرتان من البيكينج باودر (10 جرام).

أربع ملاعق كبيرة من أي زيت نباتي أي ما يعادل 40 مل.

كوب واحد من صوص التفاح.

قومي بتجهيز صينية مناسبة مدهونة بالزيت ومبطنة بورق المافن، ويمكن استخدام قوالب الكب كيك السليكون أو الورق بديلًا عن ذلك.

في إناء مناسب قومي بخلط الدقيق والشوفان والملح والبيكينج باودر والسكر البني والبيكينج صودا.

قومي بإضافة الزيت النباتي وصوص التفاح والبيض واخلطي المكونات جيدًا حتى تمتزج وتعطي قوم متجانس.

ضعي الخليط في القوالب ودعيه يرتاح لمدة عشر دقائق.

جهزي الفرن ليكون ساخنًا على درجة حرارة عالية.

ضعي القوالب في الفرن لمدة ربع ساعة حتى تأخذ اللون الذهبي المميز.

اتركي المافن يبرد ثم قومي بتقديمه.

من الممكن تجهيز صوص للمافن كصوص الشيكولا، أو صوص الكريمة والفراولة.

مقادير مافن الشوفان الصحيطريقة تحضير مافن الشوفان الصحي

وبهذا تكوني قد حصلتي على أحلى مافن لذيذ وصحي في نفس الوقت، ويصلح كوجبة خفيفة للعشاء، أو كوجبة من الوجبات البينية في الحمية الغذائية، ويمكن تناوله مع كوب من الشاي أو قدح من القهوة على الإفطار، وسوف يحبه أطفالك أيضًا ويمكنهم تناوله دون أن تقلقي لما يتمتع به من مكونات مفيدة وقيمة غذائية عالية.