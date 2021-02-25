الأرز باللبن الأصلي زي المحلات واحلي سهل وسريع بطعم كريمى رائع

طريقة عمل الأرز بلبن الأرز بلبن من أشهى الأطباق التي يتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة حيث أنه يحتوي على قيمة غذائية عالية جداً مفيدة جداً لصحة الأطفال، ويعد من أفضل الأطباق الذي يمكن أن تقدميها لهم كوجبة غذائية كاملة تحتوي على كافة العناصر الذي يحتاج لها أجسامهم، ونحن من خلال هذا الموضوع سوف نقدم لكِ سيدتي أسهل طريقة يمكن أن تستخدميها لتحضير طبق الأرز بلبن.

نقدم إليكم واحدة من أفضل الطرق الذي يمكن أن تعتمد عليها الأمهات عند تحضير الأرز بلبن في البيت مثل المحلات تماماً فكل ما عليك اتباع بعض الخطوات واستخدام المقادير التي تتمثل في التالي:

2/1 كوب أرز.

5 حبات مستكة.

4/1 كوب حليب.

1 كوب ماء.

6 ملاعق كبيرة سكر أبيض ناعم.

1 ملعقة كبيرة ماء ورد.

2/1 ملعقة صغيرة زيت.

رشة قرفة للتزين.

في البداية لابد من أن تقومين بغسيل الأرز أكثر من مرة حتى يصبح نظيف.

ضعي قدر على النار يضاف إليه الزيت ومن فوقه حبات المستكة وتركيها حتى تذوب وينتج عنها رائحة جميلة.

ثم يضاف الأرز ويقلب في الزيت وضعي فوقه الماء وقلبي ثم تركي القدر بعد تغطيته حتى ينضج الأرز على النار الهادئة لمدة 10 دقائق.

قومي بعد ذلك بإضافة الحليب وقلبيه بالأرز ثم تركيه على النار الهادة لمدة تتراوح من 25 إلى 30 دقيقة حتى يصبح الأرز واللبن طري ولين واحرصي على التقليب كل كم دقيقة.

ثم عليك بإضافة ماء الورد إلى الأرز بلبن، يرفع بعد ذلك من على النار ويترك جانباً حتى يتخلص من بخاره.

بعد ذلك يمكنك تقديمه الأرز بلبن لأطفالك وجميع أفراد أسرتك بأطباق التقديم وهو مزين بقليل من القرفة وبالهناء والشفاء.