طريقة عمل أرز الكبسة السعودية بالخطوات على طريقة المطاعم الخليجية

نقدم لكم طريقة عمل أرز الكبسة فيعتبر المطبخ الخليجي من أهم المطابخ في المنطقة العربية التي تتضمن على مجموعة كبيرة من الوصفات التي لها طابع خاص يصعب على الآخرين تقليدها، وخصوصاً أرز الكبسة الذي يتسم بنكهاته الخاصة ومذاقه اللذيذ والمميز، ومن الصعب أن يتم تحويل نكهته أو إضافة أنواع أخرى من التوابل غير المخصصة له، وإلا يفقد مذاقه المميز ويفقد قيمته ومميزاته التي تجعله فريد من نوعه على مستوى العالم. مكونات عمل أرز الكبسة السعودي 1 كيلو من الأرز البسمتي من الحبة الطويلة.

1 عود من القرفة الخشب.

7 فصوص من القرنفل.

7 حبات من الفلفل الأسود الكامل.

حبة من الليمون المجفف الأسود.

ربع كوب من الزيت النباتي.

حبة من البصل المتوسط.

ثلاث حبات من الجزر.

حبتين من الطماطم.

حبة من الفلفل الأخضر أو الحامي بحسب الرغبة.

ملعقة من الملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

خمسة فصوص من الحبهان الكامل.

ملعقة صغيرة من البهارات المخصصة للكبسة. خطوات عمل أرز الكبسة بالتفصيل يتم غسل الأرز البسمتي حتى نتخلص من اللون الأبيض الموجود به، وبعدها نتركه منقوع في ماء دافيء ربع ساعة على الأقل. نقوم بتنظيم نوع اللحوم المطبوخ مع الكبسة سواء دجاج أو لحوم وبعدها نقوم بسلقه في كمية غزيرة من الماء مقطعاً إلى قطع صغيرة. نضيف إلى ماء السلق الليمون المجفف والحبهان والفلفل الحب والقرنفل. عندما تنضج اللحم نقوم بتصفية الشوربة من الشوائب. في إناء كبير نقوم بتشويح حبة البصل المبشورة مع الزيت حتى تتحمر جيداً. نقوم بإضافة الطماطم والجزر المبشورين عليها والاستمرار في التشويح إلى أن يقتربوا من النضج. بعد ذلك نقوم بإضافة الشوربة وتركها إلى أن تغلي، وبعد الغليان نضيف الملح والحبهان والبهارات. ثم نقوم بإضافة كمية الأرز بعد تصفيته من الماء، ونتركه إلى أن يتشرب الشوربة. نقوم بتهدئة النار وتركه حتى تمام النضج. نصائح لنجاح وصفة أرز الكبسة يراعى اختيار أحد الأنواع الجيدة من الأرز البسمتي، حتى لا يتكسر ويحافظ على شكل الحبة.

يجب تنظيف اللحم او الدجاج جيداً حتى لا يتسبب في فساد طعم الشوربة المستخدمة في تحضير أرز الكبسة. رابط نتائج النيابة العامة 1442 برقم الهوية الوطنية لمعرفة موعد المقابلة الشخصية بصيغة PDF مكونات عمل أرز الكبسة السعوديخطوات عمل أرز الكبسة بالتفصيلنصائح لنجاح وصفة أرز الكبسة

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