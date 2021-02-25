طريقة عمل الكيكة المائية العجيبة بدون بيض هشه وخفيفة زي القطن 

الكيكة المائية قد يصاب الكثير من ربات البيوت بالدهشة من أن يطلق عليها الكيكة المائية، كما أنها من أهم أنواع الكيك التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، كما أنها تتم من خلال مكونات سهلة ومتواجدة بكل منزل، ولا تحتاج لمكونات كثيرة ويتم تحضيرها بتكلفة أقل، حيث أنها لا يوجد بها لا بيض ولا حليب سائل مكونات معقدة ويتم تحضيرها بكل بساطة، ونحن اليوم سوف نحدثك عن طريقة عمل الكيكة المائية في المنزل، كما أننا نضمن لكي الحصول على مذاق الكيك ونفس القوام، تعالي معنا لنتعرف عليها سوياً.
طريقة عمل الكيكة المائية
إليكم اليوم طريقة عمل الكيكة المائية بمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل وبأقل تكلفة:
المكونات:
- 2 كوب من الدقيق متعدد الاستخدام.
- 2 كوب من عصير البرتقال.
- رشة ملح.
- ظرف باكينج بودر.
- ملعقتين من الزيت.
- ثلاث أرباع كوب من السكر.
- القليل من الخل.
إليكم الآن طريقة سهلة وبسيطة لعمل الكيكة المائية بمكونات بسيطة للغاية:
- نقوم الآن بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة ويترك حتى يسخن قبل أن نقوم بوضع الكيك.
- نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع به السكر ويضاف له عصير البرتقال وتضرب المكونين معاً بطريقة جيدة حتى يذوب السكر بالبرتقال.
- بعد ذلك نقوم بإضافة القليل من الخل حتى تساعد في تحسين قوام الكيك.
- بإناء عميق نقوم بخلط كلاً من كوبان من الدقيق مع كيس من الباكينج بودر والملح وتقلب المكونات سوياً حتى تمام التجانس.
- نقوم بإضافة عصير البرتقال بشكل تدريجي حتى نحصل على القوام المرغوب بها دون أي تكتلات.
- نضع القليل من السمن أو الزبدة بالقالب أو الزيت ويوزع عليها القليل من الدقيق.
- نقوم بسكب خليط الكيك بالقالب وتوزع بشكل متساوي.
- نقوم بوضع الكيك بالفرن ويترك لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتى أن تنضج بشكل جيد.
- تخرج من الفرن وتترك حتى تبرد وتقطع وتقدم مع الشاي.
- موعد بداية الاختبارات النهائية 1442
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