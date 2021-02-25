طريقة بسكويت الشكولاته الأصلي احلى من الجاهز بالذ واحلي طعم بيتي رووعه

طريقة بسكويت الشكولاته الأصلي احلى من الجاهز عندما تتواجد الشوكولاتة بأي نوع من الأطباق تصبح من الأطباق اللذيذة والمحببة لدى الكثير من الأشخاص، ونحن اليوم سوف نقوم باستخدامها لعمل بسكويت الشوكولاتة الشهي، حيث أن بسكويت الشوكولاتة من الأطباق الأساسية بعيد الفطر المبارك والكثير من الأعياد، وتهتم الكثير من الأمهات على القيام به بأنفسها بالمنزل، وعلى الرغم من أنه من الأطباق الأساسية التي كان يقوم بها أمهاتنا وأجدادنا بالأعياد ولكن يوجد الكثير من السيدات لا يستطيعوا القيام بها في المنزل، ونحن هنا اليوم لكي نقدم لكم يد العون في القيام بعمل بسكويت الشوكولاتة بالمنزل بأقل تكلفة وبطعم ولا أروع جربيه بنفسك. طريقة بسكويت الشكولاته طريقة بسكويت الشكولاته تعلمي معنا الآن خطوة بخطوة لعمل بسكويت الشوكولاتة بطعمه اللذيذ: المكونات: كوبان من الدقيق.

كوب من السكر البودر.

بيضة.

نضف كوب من رقائق الشوكولاتة.

4/3 كوب من السكر.

فانيليا.

100 جرام من الزبدة.

رشة ملح.

ملعقة من بيكربونات الصوديوم. طريقة التحضير: في البداية نقوم بخلط كلاً من الزبدة مع السكر بإناء حتى تتجانس المكونات معاً.

من ثم نقوم بإضافة البيض والفانيليا مع الاستمرار في الخفق.

في إناء آخر نقوم بخلط الدقيق مع الملح والبيكربونات والكاكاو حتى أن يمتزجوا معا بشكل جيد.

نقوم بسكب الخليط على الخليط السائل تدريجياً مع الخلط دون توقف حتى لا يتكتل الخليط معك.

نقوم الآن بإضافة رقائق الشوكولاتة وتخلط المكونات سوياً بشكل جيد حتى نحصل على عجين لين ناعم.

وتخلط المكونات سوياً بشكل جيد حتى نحصل على عجين لين ناعم. نقوم بوضعها بداخل الثلاجة حتى تتماسك لمدة ساعتين.

بعد انتهاء المدة نقوم بتشكيل العجين بالشكل المرغوب به بالقطاعات أو كما تفضلين.

يوضع في صينية التحضير ويترك لمدة ثلث ساعة حتى تمام النضج.

يخرج من الفرن ويترك حتى يبرد مع الشاي أو القهوة والعصائر وبألف هنا وشفا. أسعار الذهب بيع وشراء بالسعودية اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021 المكونات:طريقة التحضير:

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