العجينة السحرية هشه زي القطن للمعجنات بيتزا فطائر عيش

العجينة السحرية يعشق الأطفال والكبار تناول المعجنات بأنواعها المختلفة، لذا حرصنا اليوم أن نقدم لكي من مطبخنا المتميز وصفة بسيطة تمنحك عجينة ناجحة تناسب كافة أنواع المعجنات ولا تأخذ منك الكثير من الوقت، فنحن نعلم أن السيدات لا يملكون الكثير من الوقت ليقفون في المطبخ ساعات طويلة لإعداد الطعام وبالأخص السيدة العاملة التي تقضي وقت طويل خارج المنزل، وبالوقت ذاته لا تفضل شراء الأطعمة السريعة من خارج المنزل، فنحن اليوم سوف نساعدك في طريقة عمل عجينة تناسب أنواع مختلفة من المعجنات مثل البيتزا والفطائر والباتية وخلية النحل وغيرها من المعجنات المفضلة لديكي جربيها الآن.

طريقة عمل العجينة السحرية لجميع أنواع المعجنات

تعرفي معنا الآن على طريقة سهلة وبسيطة لعمل العجينة السحرية التي تناسب كافة أنواع المعجنات كما أنها ناجحة ونضمن لكي الحصول على قوام هش مثل القطن من خلال الآتي:

ثلاث أكواب من الدقيق.

ملعقة واحدة من الخميرة الفورية.

رشة ملج.

ثلاث ملاعق من الحليب البودر.

ملعقتين من السكر.

ملعقة باكينج بودر.

ربع كوب من الزيت.

ماء دافئ للعجن.

من أجل ضمان نجاح عجنتك يجب عليك أن تتبعي هذه الخطوات بشكل جيد ودقيق:

نقوم بإحضار إناء عميق، ونضع به كوبين ونصف من الدقيق بعد نخله للتأكد من خروج الهواء.

نقوم بإضافة الملح والسكر وكذلك الباكينج بودر والحليب المجفف وتقلب كافة المكونات معاً حتى تمام التجانس.

نقوم بتشغيل العجان أو المضرب الكهربائي ونخلط المكونات معاً ومن ثم نقوم بإضافة الزيت والخلط لعدة دقائق، ثم

نقوم بإضافة الماء تدريجياً حتى نحصل على قوام العجين المرغوب به.

نستمر بالعجن حتى نحصل على عجينة ملساء لا تلتصق باليد.

نضع العجينة في إناء نظيف مدهون بالزيت ونغطيه بقطعة من النايلون، ويوضع بمكان دافئ لمدة لا تقل عن ساعة حتى يزداد حجمها.

نقوم بتقسيم العجين لأربعة أقسام ومن ثم تقطع لكرات بالحجم المناسب لكي.

نقوم بفرد العجين بالنشابة حتى نحصل على القوام والسمك المطلوب.